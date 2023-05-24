Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi

Cặp đôi liên tiếp nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn tương tác ăn ý. Người hâm mộ còn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Thế nhưng, một netizen kém duyên đã "mỉa mai" nữ diễn viên: "Lại tuyển phi công tiếp hả em?". Ngay lập tức, Hương Giang đã đanh thép đáp trả:"Tuyển mọt kiếp cũng không đến lượt bạn nên khỏi hỏi".

Mới đây, Hương Giang chia sẻ đoạn clip "đu trend" cùng Quang Trọng. Nữ diễn viên lộ diện với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ cùng nam diễn viên. Được biết, cả hai có khoảng thời gian hợp tác cùng nhau khi đóng chung bộ phim Cô gái nhà người ta.

Hương Giang không ngần ngại đáp trả những bình luận mỉa mai, ẩn ý về người cũ

Quang Trọng và Hương Giang là cặp đôi nhận được sự yêu thích khi cùng tham gia Cô gái nhà người ta

Trước đó, Hương Giang gây chú ý mạng xã hội khi cô nàng đăng ảnh cưới cùng một người đàn ông giấu mặt. Bài đăng của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Người hâm mộ vui mừng nữ diễn viên 8x đã tìm được hạnh phúc mới sau nhiều gian truân trong chuyện tình cảm.

Hương Giang diện váy cưới lộng lẫy cùng nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông giấu mặt.

Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận khi từng đổ vỡ một lần. Cô cũng có mối tình đẹp 5 năm với nam diễn viên Đình Tú. Cả hai quen biết và hẹn hò sau khi đóng chung Lặng yên dưới vực sâu.

Cặp đôi chị em Hương Giang - Đình Tú từng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cả 2 tuyên bố đường ai nấy đi sau 5 năm bên nhau khiến nhiều người tiếc nuối.

Tuy nhiên, trải qua vấp ngã hôn nhân, nữ diễn viên không hề mặc cảm, tự ti mà càng trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như tình yêu. Những tưởng cô đã tìm được bến đỗ bên Đình Tú nhưng Hương Giang xác nhận đường ai nấy đi với tình trẻ sau 5 năm gắn bó khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.