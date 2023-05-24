Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi

Hậu trường 24/05/2023 16:22

Chuyện tình Hương Giang - Đình Tú vốn dĩ kết thúc đã lâu. Thế nhưng động thái của cả 2 luôn nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Mới đây, Hương Giang chia sẻ đoạn clip "đu trend" cùng Quang Trọng. Nữ diễn viên lộ diện với gương mặt tươi tắn, rạng rỡ cùng nam diễn viên. Được biết, cả hai có khoảng thời gian hợp tác cùng nhau khi đóng chung bộ phim Cô gái nhà người ta. 

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 1
Cặp đôi xuất hiện trong một video trên mạng xã hội TikTok

Cặp đôi liên tiếp nhận được nhiều lời khen ngợi cho màn tương tác ăn ý. Người hâm mộ còn tích cực "đẩy thuyền" cho cặp đôi. Thế nhưng, một netizen kém duyên đã "mỉa mai" nữ diễn viên: "Lại tuyển phi công tiếp hả em?". Ngay lập tức, Hương Giang đã đanh thép đáp trả:"Tuyển mọt kiếp cũng không đến lượt bạn nên khỏi hỏi"

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 2
Sau màn hợp tác ăn ý, Hương Giang và Quang Trọng được người hâm mộ khen ngợi đẹp đôi và ra sức đẩy thuyền.

 

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 3
Hương Giang không ngần ngại đáp trả những bình luận mỉa mai, ẩn ý về người cũ 

 

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 4
Quang Trọng và Hương Giang là cặp đôi nhận được sự yêu thích khi cùng tham gia Cô gái nhà người ta

Trước đó, Hương Giang gây chú ý mạng xã hội khi cô nàng đăng ảnh cưới cùng một người đàn ông giấu mặt. Bài đăng của nữ diễn viên đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Người hâm mộ vui mừng nữ diễn viên 8x đã tìm được hạnh phúc mới sau nhiều gian truân trong chuyện tình cảm.

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 5
Hương Giang diện váy cưới lộng lẫy cùng nụ cười rạng rỡ bên người đàn ông giấu mặt. 

Tài giỏi, thành công trong sự nghiệp là thế nhưng đường tình duyên của Hương Giang lại vô cùng lận đận khi từng đổ vỡ một lần. Cô cũng có mối tình đẹp 5 năm với nam diễn viên Đình Tú. Cả hai quen biết và hẹn hò sau khi đóng chung Lặng yên dưới vực sâu

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 6
Cặp đôi chị em Hương Giang - Đình Tú từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. 
Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 7
Cả 2 tuyên bố đường ai nấy đi sau 5 năm bên nhau khiến nhiều người tiếc nuối. 

Tuy nhiên, trải qua vấp ngã hôn nhân, nữ diễn viên không hề mặc cảm, tự ti mà càng trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như tình yêu. Những tưởng cô đã tìm được bến đỗ bên Đình Tú nhưng Hương Giang xác nhận đường ai nấy đi với tình trẻ sau 5 năm gắn bó khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.  

Hương Giang lại có động thái đáp trả khi bị nói tuyển tiếp 'phi công' hậu chia tay bạn trai kém 3 tuổi - Ảnh 8
Trở thành mẹ đơn thân năm 28 tuổi, Hương Giang vẫn rất xinh đẹp, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết.
Hương Giang bất ngờ khoe ảnh cưới với chú rể bí mật và màn đáp trả cực gắt khi bị nhắc lại 'tình cũ' Đình Tú

Hương Giang bất ngờ khoe ảnh cưới với chú rể bí mật và màn đáp trả cực gắt khi bị nhắc lại 'tình cũ' Đình Tú

Nữ diễn viên Hương Giang bất ngờ khoe ảnh lên xe hoa với chú rể giấu mặt, nghi tháng 6 sẽ cử hành hôn lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   sao viet Đình Tú Diễn viên Hương Giang

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 27 phút trước
Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Nỗi lòng người vợ ôm con về nhà ngoại vì chồng hư hỏng và phản ứng bất ngờ từ bố chồng

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Đêm gần gũi bất ngờ ngay trước ngày ra tòa và bài học thức tỉnh về hôn nhân

Tâm sự 57 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Sự thật cảm động đằng sau hành động dở dang của chồng trong nhà tắm lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Câu nói cạn tình của người chồng và nỗi đau cắn răng chịu đựng vì con của người phụ nữ

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Sự thật đằng sau tiếng gọi cửa dồn dập giữa đêm khuya của cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Sự thật đằng sau quyết định chia tài sản bất công và việc hai vợ chồng phải ra ngoài thuê trọ

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Nỗi lòng người vợ mang thai chấp nhận nhẫn nhịn khi biết chồng nhiều lần gạ gẫm người khác

Ngoại tình 2 giờ 12 phút trước
Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Quyết định hủy cưới đột ngột ngay khi đang phát thiệp hỷ và câu nói cay đắng từ người đến sau

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Chồng cũ ngỡ ngàng khi thấy tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ đến tòa ly hôn

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi