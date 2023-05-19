Xôn xao nghi vấn ca khúc mới của Phương Mỹ Chi 'nhại' bản hit của Đức Phúc?

Ca khúc của Phương Mỹ Chi và Đức Phúc lại có điểm giống nhau bất ngờ đến vậy!

Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã đánh dấu bước chuyển mình trong âm nhạc bằng sản phẩm 'Vũ trụ có anh'. Ca khúc đã nhận về những phản hồi tích cực từ khán giả, đây là lần đầu 'chị bảy' thử sức ở một thể loại nhạc mới khiến ai nấy đều hào hứng đón chờ. 'Chị bảy' đánh dấu 10 năm đi hát bằng một ca khúc cực kì phá cách Tuy vậy, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại màn so sánh giữa ca khúc 'Vũ trụ có anh' và bản hit 'Người ơi người ở đừng về' của Đức Phúc. Cư dân mạng 'soi' ra được rằng phần beat của hai ca khúc có những đoạn khá giống nhau. Cụ thể, nhiều người nói rằng nếu chỉ nghe phớt qua hai ca khúc thực sự giống nhau. Nhưng ngoài phần beat đôi chỗ na ná thì cấu trúc hai ca khúc đều khác, thậm chí hai bài hát này đều không cùng một thể loại.

Đạon clip so sánh 'Vũ trụ có anh' và 'Người ơi người ở đừng về' Trên thực tế, ca khúc 'Vũ trụ có anh' của Phương Mỹ Chi thuộc thể loại disco với yếu tố âm nhạc được lấy cảm hứng từ hoạt hình Disney, kết hợp âm hưởng ca trù, mang đến một màu sắc hoàn toàn mới lạ cho làng nhạc Việt. Còn 'Người ơi người ở đừng về' của Đức Phúc lại thuộc thể loại âm nhạc reggaeton kết hợp với giai điệu quan họ Bắc Ninh cùng các loại nhạc cụ dân tộc, tạo nên một bản nhạc mang phong cách world music đầy độc đáo. Ngoài ra, một số ý kiến lại phát hiện ra điều thú vị là 2 ca khúc này đều do DTAP đảm nhận vị trí producer nên việc giai điệu có na ná nhau là điều dễ hiểu vì đó là phong cách của nhạc sĩ khi sáng tác.

Cả 2 bản hit mới nhất đều do 1 nhạc sĩ DTAP sản xuất Cách đây không lâu, MV 'Nơi này có anh' của Phương Mỹ Chi đã gặp phải sự cố bị hacker đột nhập và xóa MV 'Vũ trụ có anh' trên Youtube. Ngay sau đó, 'chị Bảy' đã nhanh chóng đăng tải bài viết phân trần về sự cố này và làm việc với Youtube để lấy lại được MV. Phía ekip của Phương Mỹ Chi đã kịp thời phát hiện và lập tức liên hệ với phía đối tác để xử lý. MV 'Vũ trụ có anh' của Phương Mỹ Chi đã mau chóng xuất hiện lại bình thường trên kênh Youtube của nữ ca sĩ. 'Vũ trụ có anh' cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu 10 năm hoạt động nghệ thuật của Phương Mỹ Chi. Cô nàng đã 'chơi lớn' với màn thay đổi cả ngoại hình lẫn phong cách âm nhạc. Tất nhiên với sự thay đổi 180 độ này, Phương Mỹ Chi đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cô nàng từng chia sẻ mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị chê nhưng 'chị Bảy' và không bỏ dòng nhạc dân ca, cô nàng chỉ đang muốn làm mới dòng nhạc vốn rất kén người nghe, đưa nó dễ tiếp cận giới trẻ hơn. Dù MV đã gặp một chút sự cố nhưng quả thực nữ ca sĩ đã rất thành công với màn 'lột xác' Phương Mỹ Chi cũng hoạch định sẵn kế hoạch trong tương lai cho con đường sự nghiệp của mình. Cô nàng hiện tại đang muốn hết mình với thanh xuân, tuổi trẻ bằng những sự đột phá để không bị phí hoài quãng thời gian đẹp nhất của một đời hoạt động nghệ thuật. Ở tuổi 20, Phương Mỹ Chi hoạt động nghệ thuật một cách sôi nổi, nhiệt huyết Ngoài ra cô nàng ca sĩ 20 tuổi còn trở thành chủ tịch từ rất sớm. Phương Mỹ chi cho biết cô chỉ có quyền tham gia quyết định, không bỏ sức quá nhiều. Với vai trò mới, Mỹ Chi đã được trải nghiệm môi trường mới, đồng nghiệp mới, học cách kiên định và đưa ra chính kiến như người trưởng thành.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-nghi-van-ca-khuc-moi-cua-phuong-my-chi-nhai-ban-hit-cua-uc-phuc-583545.html