Bất ngờ công khai 'thả thính' một Hoa hậu nổi tiếng, Phương Mỹ Chi khiến cư dân mạng rần rần: Chuyện gì đây?

Một câu nói của Phương Mỹ Chi dành cho cô hoa hậu này đã khiến netizen phải đứng ngồi không yên 'hóng chuyện'.

Trên kênh TikTok cá nhân, Hoa hậu Khánh Vân vừa mới đăng tải đoạn clip đu trend trên nền nhạc ca khúc Vũ trụ có anh của Phương Mỹ Chi. Thời gian gần đây,người dùng mạng xã hội đang phát sốt với trào lưu "biến hình" trang phục từ Á sang Âu trên nền nhạc của nữa ca sĩ này. Trong clip, vẫn sử dụng trend "biến hình" và nền nhạc Vũ trụ có anh, thế nhưng phiên bản của Khánh Vân có phần đơn giản hơn khi nàng Hậu đã liên tục "biến hóa" sang những bộ trang phục hiện đại, phù hợp với dự sự kiện. Tuy nhiên, đi kèm với những bộ cánh sang trọng, Khánh Vân cũng gây xao xuyến với những layout makeup ngọt ngào, tôn lên được những nét đẹp trên gương mặt.

Khánh Vân cũng gây xao xuyến với những layout makeup ngọt ngào, tôn lên được những nét đẹp trên gương mặt Bên dưới đoạn clip, Khánh Vân cũng đã để lại dòng bình luận: 'Không biết chạy bên nào' vì trong lyric của ca khúc này có câu: 'Em dù bên đông hay là bên tây, em chạy về đâu, cũng là như nhau', chính vì ca từ mang tính đánh đố như thế nên đã khiến nàng Hậu vô cùng bối rối vì không biết phải chạy về đâu. Phương Mỹ Chi có phần đối đáp cực đáng yêu trong clip của Hoa hậu Khánh Vân Chủ nhân ca khúc này là Phương Mỹ Chi ngay sau đó cũng đã có lời hồi đáp lại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019: 'Chạy về bên em nè'. Câu nói của Phương Mỹ Chi đã khiến dân tình vô cùng thích thú, phải chăng đây chính là lời "thả thính" đầy ngọt ngào mà "cô bé dân ca" dành cho người chị xinh đẹp Khánh Vân?

Phương Mỹ Chi vừa ra mắt MV Vũ trụ có anh, mở đầu dự án kỷ niệm 10 năm ca hát Phương Mỹ Chi vừa ra mắt MV Vũ trụ có anh, mở đầu dự án kỷ niệm 10 năm ca hát. Cô không còn hát nhạc dân ca hay bolero, thay vào đó là âm nhạc trẻ trung, phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Vũ trụ có anh do nữ ca sĩ và nhóm DTAP cùng 2 thực tập sinh thực hiện. Họ hòa trộn các yếu tố từ phương Đông như ca trù, ngũ cung đến phương Tây như disco, yếu tố Disney - được lấy cảm hứng từ các bộ phim hoạt hình cổ tích hiện đại. Nữ ca sĩ cũng kết hợp với rapper Pháo, mang đến sự mới mẻ. Vũ trụ có anh do nữ ca sĩ và nhóm DTAP cùng 2 thực tập sinh thực hiện Bước sang tuổi 20, Phương Mỹ Chi thay đổi nhiều về ngoại hình lẫn suy nghĩ Bước sang tuổi 20, Phương Mỹ Chi thay đổi nhiều về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Gần đây, cô mổ mắt, bỏ cặp kính cận gắn với mình 10 năm và giảm cân để hình ảnh thêm mới mẻ. Phương Mỹ Chi tâm sự có nhiều hoài bão muốn chinh phục. Ca sĩ thấy may mắn vì có cộng sự, ê-kíp hết lòng hỗ trợ, giúp cô khai phá những điều mới mẻ trong mình.

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