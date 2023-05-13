Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ về việc bị hacker đột nhập vào kênh Youtube và xóa đi MV "Vũ trụ có anh". Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía cộng đồng mạng.

Ekip đã kịp thời phát hiện bất thường về việc truy cập MV không thành công. Đã ngay lập tức liên hệ đối tác để xử lí.

Kênh Youtube của Phương Mỹ Chi đã bị hack và hacker xoá đi MV 'Vũ Trụ Có Anh' vào 3h sáng ngày 13/5.

Do sự việc diễn ra bất ngờ vào rạng sáng và vào ngày cuối tuần khiến việc khắc phục gặp nhiều khó khăn, bên cạnh việc xoá MV ‘Vũ trụ có anh’, hacker còn đăng tải thêm nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng nhằm mục đích xấu dẫn tới trải nghiệm hoang mang đến quý khán giả.

Sau nỗ lực của Ekip và sự phối hợp cùng đối tác thì mọi việc đã được giải quyết trước 11h sáng nay, MV ‘Vũ trụ có anh’ đã được khôi phục và các video với nội dung spam đã được xoá đi.

Phương Mỹ Chi gửi lời cảm ơn đến quý khán giả, cảm ơn quý đối tác đã quan tâm liên hệ thông báo cho sự việc lần này. Đồng thời Chi xin được gửi lời xin lỗi vì đã để khán giả của Chi lo lắng.

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương MV ‘Vũ Trụ Có Anh’ nhé ạ".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đã có những chia sẻ về việc bị hacker đột nhập vào kênh Youtube và xóa đi MV "Vũ trụ có anh".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, tài khoản Youtube của cô đã bị tấn công vào 3 giờ sáng ngày 13/5 và hacker đã có hành động phá hoại khi xoá đi MV "Vũ Trụ Có Anh" đồng thời đăng video có nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Ngay sau đó, nhiều nghệ sĩ Vbiz và người hâm mộ đã để lại những bình luận quan tâm và động viên đến ca sĩ Phương Mỹ Chi. Không để mọi người lo lắng, nữ ca sĩ đã kèm thêm dòng chia sẻ dưới phần bình luận: "Mọi người đừng lo lắng nữa nha".

Nhiều nghệ sĩ Vbiz và người hâm mộ đã để lại những bình luận quan tâm và động viên đến ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Không để mọi người lo lắng, nữ ca sĩ đã kèm thêm dòng chia sẻ.

Nói về "Vũ Trụ Có Anh", đây là một màu sắc khác biệt trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Ca khúc là sự giao thoa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông, vừa mang hơi thở truyền thống đan xen hiện đại. Vũ Trụ Có Anh thuộc thể loại disco pha với yếu tố âm nhạc được lấy cảm hứng từ hoạt hình Disney, kết hợp với âm hưởng ca trù - một loại hình nghệ thuật độc đáo trong kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

“Ban đầu Chi và các bạn thực tập sinh DTAP nhận được đề bài làm dòng nhạc disco và tạo ra không gian âm nhạc mang không gian thần tiên từ các bộ phim Disney. Vì cùng là Gen Z nên Chi và các bạn khá ăn ý với nhau trong quá trình làm việc. Yếu tố dân gian ca trù trong ca khúc là chủ ý của Chi vì bản thân mình luôn muốn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến khán giả, đặc biệt là thế hệ Gen Z” - Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ, Mỹ Chi đã có ước mơ và đam mê ca hát. Nữ ca sĩ nổi tiếng từ chương trình Giọng hát việt nhí năm 2013. Cô đã gây ấn tượng với khán giả bằng những ca khúc dân ca Nam Bộ như: Quê Em Mùa Nước Lũ, Lòng mẹ, Áo Mới Cà Mau,... Mới đây, Mỹ Chi khiến khán giả 'đứng ngồi không yên' khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Vũ Trụ Có Anh".