Giọng ca 'Tìm lại bầu trời' bất ngờ nhập viện cấp cứu, tiết lộ nguyên nhân nhiều người đang hoang mang

Mới đây, trên trang cá nhân nam ca sĩ bất ngờ đăng tải bức hình thông báo đang phải nhập viện vì tình hình sức khoẻ không được tốt và tiết lộ lý nguyên nhân khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Tuấn Hưng từng là thành viên nhóm nhạc Quả Dưa Hấu cùng Bằng Kiều, Tú Dưa, Tường Văn. Anh nổi tiếng với chất giọng trầm, khàn qua các ca khúc như: "Vũ điệu thần tiên", "Anh nhớ em", "Nắm lấy tay anh",... Ngoài ca hát, Tuấn Hưng từng tham gia một số bộ phim như một số bộ phim như "Cho một tình yêu" (2010), "Những nụ hôn rực rỡ" (2010). Hiện, nam ca sĩ vẫn giữ phong độ và sở hữu lượng fan đông đảo. Ca sĩ Tuấn Hưng Mới đây, trên trang cá nhân Tuấn Hưng đăng tải bức hình thông báo đang phải nhập viện vì tình hình sức khoẻ không được tốt.Tuấn Hưng phải nhập viện truyền nước sau thời gian ăn chay. "Con voi cả đời ăn cỏ và các loại cây thế mà nó vẫn khoẻ bình thường. Mình Phát Nguyện xin sức khoẻ cho các con, ăn chay có 18 hôm mà đã hết hơi. Híc. Truyền nước vào mới thấy ổn ổn. Không hiểu những người ăn chay trường thì sao nhỉ?", nam ca sĩ thắc mắc.

Sức khoẻ của Tuấn Hưng đã dần ổn định Sau khi nhập viện và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, đến nay sức khoẻ đã dần ổn định. Tình hình sức khoẻ của Tuấn Hưng được đông đảo khán giả dành sự quan tâm đặc biệt. Phía dưới bài viết, khán giả gửi nhiều lời động viên tới nam ca sĩ như: - Giao tiếp với cơ thể và nhất là chuyển ý sang ăn thực vật tốt cho sức khoẻ và chắc chắn khoẻ mạnh dẻo dai hơn. Không nên gượng ép bản thân. Cơ thể chưa đón nhận và cả ăn thuần chay đúng thì không bao giờ thiếu chất hay mệt.

- Giữ gìn sức khoẻ tốt anh nhé. - Chúc anh mau khoẻ, chú ý đến sức khoẻ của bản thân hơn nha anh. Trước đó, tối 2/6, khi ca sĩ hát đến phần cuối liveshow Tuấn Hưng: "Love in Bay", nhiều khán giả hô to: "Chú ơi, hát tiếp đi". Khi nghe một fan nói mới 17 tuổi, ca sĩ sinh năm 1978 đùa: "17 tuổi, gọi anh. Tôi mới có 27 tuổi thôi này. Không được gọi chú, gọi anh. Trẻ thế này, đẹp trai, phong độ thế này mà gọi chú, không đồng ý đâu". Tuấn Hưng trong đêm nhạc tối 2/6 ở Hạ Long, Quảng Ninh Trong 1h30, Tuấn Hưng hát khoảng 20 ca khúc gắn tên tuổi anh như "Vẫn nhớ", "Chia xa" (nhạc Hoa lời Việt), "Nắm lấy tay anh" (Tú Dưa), "Tan", "Phải chia tay thôi (Khắc Việt). Biểu diễn ngoài trời trong thời tiết oi bức, ca sĩ giữ tinh thần máu lửa, nhiệt tình tương tác cùng khán giả. Nhiều lúc, anh quỳ rạp hoặc nằm bò ra sân khấu chụp ảnh cùng người hâm mộ. Khi thấy áo anh ướt đẫm mồ hôi, một số fan trêu "Cởi áo đi", Tuấn Hưng đùa: "Việc cởi áo là của mấy cậu vũ công trẻ, nhiều múi hơn ở trong kia".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giong-ca-tim-lai-bau-troi-bat-ngo-nhap-vien-cap-cuu-tiet-lo-nguyen-nhan-nhieu-nguoi-ang-hoang-mang-590780.html