Bất ngờ với diện mạo khác lạ của 'ông bố quốc dân' sau khi rũ bỏ hình tượng soái ca

Mới đây, "ông bố quốc dân" xuất hiện với hình tượng chưa từng thể hiện trước đây khiến nhiều người hâm mộ vô cùng tò mò.

MSND Trung Anh sinh năm 1961 tại Đức Thọ (Hà Tĩnh). Ông được biết đến với rất nhiều vai diễn truyền hình trong các phim "Ngự lâm không kiếm", "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Người phán xử",... Năm 2019, nghệ sĩ gây ấn tượng sâu sắc với vai ông Sơn trong "Về nhà đi con". Tháng 9/2019, ông được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. ạo hình khác lạ của NSND Trung Anh trong phim "Nhà mình lạ lắm" Mới đây, ông xuất hiện trong bộ phim dài tập "Nhà mình lạ lắm!" do Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện sẽ ra mắt khán giả cả nước. Bộ phim vừa tung poster các nhân vật trong phim, hé lộ tạo hình đặc biệt cùng những chi tiết ẩn ý về tâm lý, cuộc đời của mỗi người.

Tạm rời xa hình tượng ông bố quốc dân nhường nhịn hay đại ca xã hội lạnh lùng từng khuấy đảo trên màn ảnh nhỏ, nam nghệ sĩ gạo cội vào vai ông Hùng, người ông thấu tình đạt lý, luôn là nhân tố giữ vững hoà khí trong nhà, nhưng cũng đầy “chiêu trò” những lúc nước sôi lửa bỏng. Để khắc hoạ nhân vật đầy tính biến hoá này, ekip sản xuất đã thiết kế một tạo hình vô cùng đặc biệt cho NSND Trung Anh mà theo nam nghệ sỹ, đây là những kiểu trang phục vô cùng “lạ lẫm và khác biệt”. NSND Trung Anh lột xác với vai diễn mới “Ngoài đời, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặc bộ quần áo như thế cả. Lần đầu tiên khoác lên người chiếc quần yếm, tôi phải mất một lúc mới quen được. Với tôi, trang phục là một trong những yếu tố khá đặc biệt, khắc hoạ được tính cách và câu chuyện đằng sau của mỗi nhân vật”, NSND Trung Anh tâm sự.

Ngoài ra, bộ phim còn sự tham gia của NSND Kim Xuân, đã rất lâu rồi mới “lặn lội” ra Hà Nội đóng phim dài ngày. Bà Lệ, bà ngoại miền Nam chém đinh chặt sắt, không ngại “xù lông” để bảo vệ gia đình, hình tượng có phần mới mẻ và “to tiếng” nhất so với các vai diễn NSND Kim Xuân từng thể hiện. "Nhà mình lạ lắm!" cũng là bộ phim đánh dấu khoảng thời gian “Bắc tiến” lâu nhất mà nữ nghệ sỹ từng trải qua. Dàn diễn viên trong bộ phim Phim còn có sự góp mặt của Nhan Phúc Vinh trong vai một anh phó đạo diễn dẻo mồm có đời tư phức tạp. MC Tuấn Tú, các diễn viên Samuel An, Hương Giang, Lưu Huyền Trang, Lê Bống.... cũng tham gia "Nhà mình lạ lắm". Phim lên sóng K+ vào mùa hè này.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-voi-dien-mao-khac-la-cua-ong-bo-quoc-dan-sau-khi-ru-bo-hinh-tuong-soai-ca-590652.html