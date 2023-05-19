Bị mỉa mai khi tự nhận là ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam, Tuấn Hưng đáp trả một câu khiến CĐM tâm phục khẩu phục

Sao Việt 19/05/2023 14:01

Màn đáp trả của ca sĩ Tuấn Hưng khi bị chê trách, mỉa mai khiến cộng đồng mạng vô cùng thuyết phục.

Tuấn Hưng được khán giả biết đến qua loạt bài hit: Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời,... Thời điểm hiện tại, dù đã tuyên bố giải nghệ song tên tuổi của nam ca sĩ vẫn nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Bị mỉa mai khi tự nhận là ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam, Tuấn Hưng đáp trả một câu khiến CĐM tâm phục khẩu phục - Ảnh 1
Ca sĩ Tuấn Hưng

Mới đây, xuất hiện tại một đêm nhạc nổi tiếng tại Đà Lạt, giọng ca "Tìm lại bầu trời" đã có phát ngôn rằng: "Thưa các bạn, phải nói rằng trong những năm 2000 thì Tuấn Hưng là 1 trong những ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam". Thế nhưng dù chưa biết đây là lời nói thật lòng hay chỉ một câu dí dỏm nhưng cộng đồng mạng đã tỏ ý khá gay gắt.

Bị mỉa mai khi tự nhận là ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam, Tuấn Hưng đáp trả một câu khiến CĐM tâm phục khẩu phục - Ảnh 2
Tuấn Hưng phát ngôn gây tranh cãi

Có người nhận định, quả thực giai đoạn năm 2000, Tuấn Hưng là nam thần đẹp trai nhất Vpop. Ngược lại, không ít ý kiến khác cho rằng, Tuấn Hưng đã quá tự tin khi thời điểm đó, còn nhiều gương mặt ưu tú khác như Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường, Nguyễn Phi Hùng,...

Trước những nhận định mỉa mai này, mới đây, trên trang cá nhân của mình, Tuấn Hưng bất ngờ chia sẻ một dòng trạng thái được cho là ẩn ý đáp trả drama. Anh viết: "Vâng, tôi xấu và già. Kệ tôi!". Bài viết đáp trả của Tuấn Hưng lại lần nữa thu hút sự chú ý của dư luận. 

Tước đó, Tuấn Hưng cũng không ít lần bị dư luận mỉa mai vì phát ngôn của mình. Cụ thể, khi Tuấn Hưng đăng tải hình ảnh anh đang làm vườn kèm chia sẻ về việc “tự làm tự ăn”, một số antifan tố anh "ăn bám vợ". Nam ca sĩ đã phản pháo: “Có vợ mà bám là tốt phước đấy". Anh khẳng định, bất hạnh của người đàn ông là lấy phải một người vợ không biết vun vén cho gia đình.

Bị mỉa mai khi tự nhận là ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam, Tuấn Hưng đáp trả một câu khiến CĐM tâm phục khẩu phục - Ảnh 3
Tuấn Hưng và vợ

Sau phát ngôn gây tranh cãi, mới đây, buổi biểu diễn chương trình nghệ thuật "Tình ca mùa hạ" có sự tham gia của Tuấn Hưng cũng bất ngờ bị hủy bỏ. Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh nhận được văn bản của UBND TP. Hạ Long, đề nghị thu hồi văn bản chấp thuận biểu diễn nghệ thuật vì địa điểm tổ chức chương trình nằm trong ranh giới vị trí đất đã có quyết định thu hồi của UBND tỉnh Quảng Ninh (thu hồi 36.822m² đất của Công ty cổ phần Long Việt).

Bị mỉa mai khi tự nhận là ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam, Tuấn Hưng đáp trả một câu khiến CĐM tâm phục khẩu phục - Ảnh 4
Đêm nhạc có sự tham gia của Tuấn Hưng bất ngờ bị hủy bỏ
Vừa gây xôn xao với phát ngôn ' Tôi là một trong những ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam', đêm nhạc có ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ bị hủy bỏ?

Vừa gây xôn xao với phát ngôn ' Tôi là một trong những ca sĩ đẹp trai nhất Việt Nam', đêm nhạc có ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ bị hủy bỏ?

Chưa hết gây tranh cãi về phát ngôn của mình, hôm nay 17/5 đêm nhạc có Tuấn Hưng ra thông báo bị yêu cầu dừng biểu diễn.

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