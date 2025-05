Đúng 20h hôm nay, thứ 7 ngày 10/5/2025, 3 con giáp trước nghịch sau thuận, có đường tài vận đỏ thắm, sự nghiệp hanh thông hơn người

Đúng 20h hôm nay, thứ 7 ngày 10/5/2025, tuổi Dần gặp Chính Ấn nên công việc khá trì trệ, một phần là do ngày nghỉ nên bạn không mấy hứng thú với công việc. Hãy thử tham gia các lớp học giao tiếp, học thiền, bạn sẽ thấy hiệu quả khá bất ngờ đấy. Tình cảm đi xuống vì cục diện Mộc khắc Thổ. Đôi khi con giáp này khá nóng tính và bảo thủ nên nửa kia rất bất lực, không muốn nói chuyện. Hôm nay bạn cần quan tâm nửa kia nhiều hơn.

Đúng 20h hôm nay, thứ 7 ngày 10/5/2025, đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành với tuổi Mão. Con giáp này dễ gặp được quý nhân và tìm thấy cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Có thể nói trên mọi phương diện bản mệnh đều khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Cát thần này rất có lợi cho kế hoạch xuất hành làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng, bản mệnh nên tranh thủ cơ hội để lợi dụng cái may của tam hợp. Người làm công chức, nhân viên văn phòng thì chú ý quan sát, tạo mối quan hệ với người trên người dưới, cơ hội thăng tiến đang đến rồi.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng 20h hôm nay, thứ 7 ngày 10/5/2025, Chính quan cho biết, Thìn may mắn vô cùng trong tiền bạc và công việc vào ngày này. Thìn cảm thấy bản thân đang có những khởi sắc trong việc kinh doanh và hợp tác làm ăn. Bên cạnh đó, một số người còn có cơ may trúng được giải lớn trong chương trình bốc thăm hoặc quay vòng may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Đây là ngày ổn định cho những người sinh năm Thìn, con giáp thông minh này có tầm nhìn xa và khả năng dự đoán cực tốt trong công việc nhờ quý nhân trợ vận. Con giáp này cũng khá may mắn khi tìm được việc làm mới cực tốt hoặc thay đổi công việc phù hợp với mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!