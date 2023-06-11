Cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ của MC Thu Hoài và chồng doanh nhân

Sau sinh 6 tháng, Thu Hoài bắt đầu chế độ luyện tập để lấy lại vóc dáng, quyết tâm trở lại sân golf. Doanh nhân Hoàng Nam khuyến khích vợ chơi golf với chồng hoặc cùng chị em, bạn bè. Anh tự hào và tôn trọng sở thích của vợ.

Mới đây nhất, MC Thu Hoài đã đăng tải khoảnh khắc kỷ niệm 4 năm gắn bó với chồng doanh nhân Hoàng Nam lên trang cá nhân. Được biết, cuối năm 2022, cặp đôi đón con trai đầu lòng. Nữ MC cho biết hạnh phúc vì ông xã quan tâm, phụ giúp việc nhà, chăm sóc con nhỏ và đồng hành với cô trong công việc, cuộc sống.

Vũ Thu Hoài là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Ngoài vai trò MC - biên tập viên thể thao, cô còn ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong các phim ''giờ vàng'' của VTV như Ghét thì yêu thôi, Nhà trọ Balanha, Mê cung, Mùa hoa tìm lại...

MC Thu Hoài từng tâm sự: 'Tuy hai vợ chồng hoạt động độc lập ở các lĩnh vực khác nhau, tôi cảm thấy may mắn vì ông xã thông cảm, thấu hiểu đặc thù công việc của tôi. Anh hỗ trợ, chia sẻ lời khuyên, động viên, giúp tôi yên tâm làm nghề. Sau khi kết hôn, anh đồng hành với vợ nhiều hơn, anh tư vấn cho tôi trong công việc'.

Thu Hoài kết hôn khá muộn nhưng với cô, ông xã Hoàng Nam chính là người chồng như ý. Anh từng là du học sinh Mỹ, hiện kinh doanh ở lĩnh vực golf. Ít ai biết rằng trước khi viên mãn bên người chồng hiện tại, Thu Hoài từng có 7 năm không yêu đương, tập trung thời gian phát triển sự nghiệp.

Thu Hoài kết hôn khá muộn nhưng với cô, ông xã Hoàng Nam chính là người chồng như ý

Câu chuyện tình yêu của Thu Hoài và chồng cũng khá đặc biệt. Hai người gặp gỡ và kết duyên như một sự sắp đặt của số phận. Nữ MC từng kể về ngày đầu tiên chạm mặt ông xã: 'Hôm đó mình và Phanh Lee đi nhầm sân golf nên ghé vào một cửa hàng đồ golf trong lúc chờ người về 'chữa cháy' cho thầy. Mình đang đứng chờ Phanh thì thấy một anh nào đó trông khá... râu ria đi vào và tươi cười với mình. Mình còn tưởng nhầm với ai nhưng rồi nghĩ: 'À. Chắc là thầy đây rồi' và đến tận bây giờ mình vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó. Thật sự không nghĩ sau này sẽ yêu nhau đâu''.

MC Thu Hoài và chồng có cuộc gặp gỡ định mệnh tại sân golf

Từ lần gặp gỡ định mệnh ấy, cặp đôi dần phát triển tình cảm và đi đến đám cưới như mơ vào tháng 12/2020 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội, quy tụ dàn khách mời tên tuổi như Lã Thanh Huyền, Phan Minh Huyền, Phanh Lee...

Đám cưới như mơ của đôi vợ chồng khiến nhiều người phải ganh tị

Không chỉ được chồng đại gia yêu chiều, Thu Hoài còn được mẹ chồng chăm lo hết mực. Từ ngày mới yêu, cô đã được bà chăm sóc, bồi bổ bằng những bữa ăn đong đầy tình cảm. Trên trang cá nhân, nữ MC thường chia sẻ bữa cơm được mẹ chồng chuẩn bị trong những ngày đi quay về muộn khiến dân mạng xuýt xoa.