MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc

Hậu trường 05/05/2023 11:31

Thông qua lời kể của MC Thu Hoài, đa số khán giả đều ghen tỵ bởi sự yêu chiều của chồng dành cho cô nàng.

Mới đây trên trang cá nhân, MC Thu Hoài đã chia sẻ về sự thay đổi của bản thân sau khi có con. Ngay lập tức dòng tâm sự của người đẹp đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cụ thể MC Thu Hoài vui vẻ cho biết: 'Từ ngày có con, lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối, điện thoại chỉ toàn ảnh con. Đêm qua tranh thủ lúc con ngủ, nhờ chồng bấm vội vài kiểu sống ảo, rồi cũng phải đến tận chiều hôm sau mới đăng được'. 

MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 1
MC Thu Hoài chia sẻ khoảng thời gian mới làm 'mẹ bỉm' - Ảnh: Chụp màn hình
MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 2
Tâm sự của cô được nhiều chị em đồng tình sâu sắc - Ảnh: FBNV

Ở dưới phần bình luận, đa số "mẹ bỉm" đều bày tỏ sự đồng cảm với nữ MC: 'May mà chồng biết chụp ảnh cho nên đêm đấy yên tâm ngủ', 'Dạo này đằm thắm dịu dàng nàng thơ lắm rồi', 'Cùng cảnh ngộ đồng cảm thế nhờ', 'Tình trạng chung của mẹ bỉm chị ơi'....

Được biết, vợ chồng MC Thu Hoài chào đón quý tử đầu lòng vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Mặc dù sinh con chưa được bao lâu nhưng mẹ bỉm sữa đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu mặt mộc đẹp không tì vết. Nữ MC cũng hay khoe cận cảnh gương mặt không son phấn của mình trên trang cá nhân. Có thể thấy mẹ một con sở hữu làn da trắng sáng không tì vết. Đôi môi hồng căng mọng cùng mái tóc đen dài khiến nhiều người trầm trồ. 

MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 3
Nữ MC cũng hay khoe cận cảnh gương mặt không son phấn của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV
MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 4
Gia đình vui mừng chào đón quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về người chồng doanh nhân của mình, nữ MC từng tiết lộ bản thân cô vốn thích kiểu đàn ông "bad boy" nhưng chồng cô thì hoàn toàn ngược lại. Với Thu Hoài, chồng vừa trưởng thành vừa ấm áp nên luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô trong công việc và cuộc sống.

MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 5
Với Thu Hoài, chồng vừa trưởng thành vừa ấm áp nên luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô trong công việc và cuộc sống - Ảnh: FBNV

Không những vậy, nữ MC còn được nhà chồng cưng chiều hết mực. Trên trang cá nhân của mình cô thường xuyên đăng tải hình ảnh được mẹ chồng chăm lo từng bữa ăn. Nói về cuộc sống hôn nhân, cô cho biết, anh chồng Hoàng Nam luôn là người chủ động phụ giúp cô việc nhà. Theo như những chia sẻ của Thu Hoài, có thể thấy, đây thực sự là cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước của nhiều cô gái.

MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 6
Cuộc sống của MC Thu Hoài khiến nhiều cô gái phải ganh tị - Ảnh: FBNV

Trước khi về chung một nhà với doanh nhân Hoàng Nam, MC Thu Hoài cũng đã nhiều lần khiến khán giả "ghen tị" khi chia sẻ về tài chính cá nhân. Bà mẹ một con từng tiết lộ thu nhập của bản thân lên đến 9 con số. Trước đó, Thu Hoài đã có thể tậu được chung cư cao cấp và xế hộp cho riêng mình. Không chỉ là MC, biên tập viên thể thao, Thu Hoài cũng gây ấn tượng tốt khi tham gia một số bộ phim như Người phán xử, Yêu thì ghét thôi, Mùa hoa tìm lại... 

MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc - Ảnh 7
MC Thu Hoài cũng đã nhiều lần khiến khán giả "ghen tị" khi chia sẻ về tài chính cá nhân - Ảnh: FBNV

MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê

MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê

Ở tháng cuối thai kì, nhan sắc của MC Thu Hoài vẫn xinh đẹp rạng rỡ, cư dân mạng không hết lời khen ngợi.

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Từ khóa:   MC Thu Hoài cuộc sống sao Việt 24h sao Việt

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