MC Thu Hoài bất ngờ tâm sự về những thay đổi trong quá trình làm mẹ bỉm, nhiều chị em liền bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc

Thông qua lời kể của MC Thu Hoài, đa số khán giả đều ghen tỵ bởi sự yêu chiều của chồng dành cho cô nàng.

Mới đây trên trang cá nhân, MC Thu Hoài đã chia sẻ về sự thay đổi của bản thân sau khi có con. Ngay lập tức dòng tâm sự của người đẹp đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Cụ thể MC Thu Hoài vui vẻ cho biết: 'Từ ngày có con, lúc nào cũng trong tình trạng đầu bù tóc rối, điện thoại chỉ toàn ảnh con. Đêm qua tranh thủ lúc con ngủ, nhờ chồng bấm vội vài kiểu sống ảo, rồi cũng phải đến tận chiều hôm sau mới đăng được'. MC Thu Hoài chia sẻ khoảng thời gian mới làm 'mẹ bỉm' - Ảnh: Chụp màn hình Tâm sự của cô được nhiều chị em đồng tình sâu sắc - Ảnh: FBNV Ở dưới phần bình luận, đa số "mẹ bỉm" đều bày tỏ sự đồng cảm với nữ MC: 'May mà chồng biết chụp ảnh cho nên đêm đấy yên tâm ngủ', 'Dạo này đằm thắm dịu dàng nàng thơ lắm rồi', 'Cùng cảnh ngộ đồng cảm thế nhờ', 'Tình trạng chung của mẹ bỉm chị ơi'....

Được biết, vợ chồng MC Thu Hoài chào đón quý tử đầu lòng vào dịp Tết Nguyên Đán vừa qua. Mặc dù sinh con chưa được bao lâu nhưng mẹ bỉm sữa đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng. Không chỉ vậy, cô nàng còn sở hữu mặt mộc đẹp không tì vết. Nữ MC cũng hay khoe cận cảnh gương mặt không son phấn của mình trên trang cá nhân. Có thể thấy mẹ một con sở hữu làn da trắng sáng không tì vết. Đôi môi hồng căng mọng cùng mái tóc đen dài khiến nhiều người trầm trồ. Nữ MC cũng hay khoe cận cảnh gương mặt không son phấn của mình trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Gia đình vui mừng chào đón quý tử đầu lòng - Ảnh: FBNV Chia sẻ về người chồng doanh nhân của mình, nữ MC từng tiết lộ bản thân cô vốn thích kiểu đàn ông "bad boy" nhưng chồng cô thì hoàn toàn ngược lại. Với Thu Hoài, chồng vừa trưởng thành vừa ấm áp nên luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô trong công việc và cuộc sống.

Với Thu Hoài, chồng vừa trưởng thành vừa ấm áp nên luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô trong công việc và cuộc sống - Ảnh: FBNV Không những vậy, nữ MC còn được nhà chồng cưng chiều hết mực. Trên trang cá nhân của mình cô thường xuyên đăng tải hình ảnh được mẹ chồng chăm lo từng bữa ăn. Nói về cuộc sống hôn nhân, cô cho biết, anh chồng Hoàng Nam luôn là người chủ động phụ giúp cô việc nhà. Theo như những chia sẻ của Thu Hoài, có thể thấy, đây thực sự là cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước của nhiều cô gái. Cuộc sống của MC Thu Hoài khiến nhiều cô gái phải ganh tị - Ảnh: FBNV Trước khi về chung một nhà với doanh nhân Hoàng Nam, MC Thu Hoài cũng đã nhiều lần khiến khán giả "ghen tị" khi chia sẻ về tài chính cá nhân. Bà mẹ một con từng tiết lộ thu nhập của bản thân lên đến 9 con số. Trước đó, Thu Hoài đã có thể tậu được chung cư cao cấp và xế hộp cho riêng mình. Không chỉ là MC, biên tập viên thể thao, Thu Hoài cũng gây ấn tượng tốt khi tham gia một số bộ phim như Người phán xử, Yêu thì ghét thôi, Mùa hoa tìm lại... MC Thu Hoài cũng đã nhiều lần khiến khán giả "ghen tị" khi chia sẻ về tài chính cá nhân - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-thu-hoai-bat-ngo-tam-su-ve-nhung-thay-oi-trong-qua-trinh-lam-me-bim-nhieu-chi-em-lien-bay-to-su-ong-cam-sau-sac-578612.html