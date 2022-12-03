MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê

Hậu trường 03/12/2022 14:10

Ở tháng cuối thai kì, nhan sắc của MC Thu Hoài vẫn xinh đẹp rạng rỡ, cư dân mạng không hết lời khen ngợi.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Thu Hoài khoe ảnh bên ông xã doanh nhân cùng những nhắn nhủ vô cùng tình cảm. Mặc dù ở tháng cuối thai kì nhưng nhan sắc của mẹ bầu khiến công chúng hết lời khen ngợi. Người đẹp diện chiếc đầm màu hồng cắt xẻ táo bạo cùng thần thái sang chảnh. Cô viết:

 

"Em có ước gì đâu. Một ngôi nhà. Bão dừng sau cánh cửa. Tháng 12, tháng của những bước ngoặt. Cùng nhau chuyển về tổ ấm mới và đón chào một thành viên mới.

Rồi từ nay về sau, chúng ta có một nơi bình yên để trở về".

 

MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê - Ảnh 1MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê - Ảnh 2MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê - Ảnh 3

MC Thu Hoài khoe ảnh bầu quyến rũ bên ông xã điển trai, nhan sắc mẹ bầu khiến dân tình u mê - Ảnh 4
MC Thu Hoài cực quyến rũ bên ông xã - Ảnh: FBNV


Trong hình, hot mom diện váy 2 dây màu hồng, phần ngực được khoét xẻ sâu giúp chính chủ khoe trọn đôi gò bồng đào nóng bỏng. Doanh nhân Hoài Nam ôm vợ từ phía sau, đặt tay lên bụng bầu của bà xã. Dù sắp đến ngày sinh nở nhưng Thu Hoài được khen ngợi về thần thái cũng như sắc vóc.

Phía dưới bài viết, khán giả dành cơn mưa lời khen tới nữ MC xinh đẹp:

"Bà bầu xinh nhất mình từng thấy"

"Ơ Bầu lại xinh lên hẳn thế này"

"Mẹ bầu xinhh nhất năm "

"Bà bầu còn đẹp hơn lúc chưa bầu là sao"

"Bầu mà đẹp quá em, chúc hai vợ chồng hạnh phúc"

Nữ MC tiết lộ, con đầu lòng của cô sẽ sinh vào cuối năm nay, bé mang tuổi hổ. Kể từ khi vè chung một nhà với Hoàng Nam đến nay, Thu Hoài thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ, hạnh phúc. 

Thu Hoài là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các bộ phim truyền hình như Chỉ Có Thể Là Yêu, Hương Ngọc Lan, Chuyện Chúng Mình. Năm 2019, người đẹp tái ngộ khán giả với vai phản diện Trang trong Ghét Thì Yêu Thôi  Yêu Thì Ghét Thôi.

Ngoài vai trò diễn viên, Thu Hoài còn là MC thể thao của một đài truyền hình có tiếng. Trước đó vào tháng 12/2018, bức ảnh cô chụp với HLV Park Hang Seo từng thu hút sự quan tâm đặc biệt với báo chí Hàn Quốc. 

Mừng sinh nhật, MC Thu Hoài tiết lộ giới tính con đầu lòng với chồng đại gia

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Không còn giấu giếm, Thu Hoài cho biết, cô đang mang thai bé trai.

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