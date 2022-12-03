Sáng 3/12, Á hậu Thùy Dung và gia đình tổ chức lễ vu quy tại nhà gái. Người đẹp dậy sớm chuẩn bị, đã sẵn sàng từ lúc 7h30 chờ nhà trai đến. Đúng 9h, nhà trai đến với tâm trạng phấn khởi. Chú rể luôn cười hạnh phúc vì sắp đón được người thương về "dinh". Không gian lễ vu quy được trang trí nhiều hoa tươi, sắc trắng chủ đạo. Thùy Dung nói từ tối hôm trước cô nôn nao chờ khoảnh khắc nhà chồng đến làm lễ.

"Cuộc sống hôn nhân vui, buồn, sướng hay khổ hãy cùng nhau che chở. Các con hãy học chữ nhẫn, nhường nhịn, cùng nhau vượt qua mọi sóng gió. Bố mẹ chúc hai con hạnh phúc".

Lần đầu lộ diện, visual chồng doanh nhân của Thùy Dung khiến dân tình trầm trồ, không ngớt lời khen Á hậu và chồng xứng đôi. Cả 2 làm lễ trong sự chúc mừng của gia đình hai bên, bạn bè vì một tình yêu đẹp, đến với nhau bằng sự chân thành. Ông Huỳnh Văn Tính - bố Thùy Dung - dặn dò hai con:

Thùy Dung xinh đẹp trong tà áo dài - Ảnh: Internet

Visual chồng doanh nhân của Thùy Dung khiến dân tình trầm trồ - Ảnh: Internet

Đặc biệt, đám cưới còn có dàn phù dâu xinh đẹp gồm: Minh Tú, Khánh Vân, Quỳnh Châu, Thuỷ Tiên, Huỳnh Thuý Vi, Hoàng Mỹ An. Những hoa hậu, á hậu, siêu mẫu, người đẹp xuất hiện trong tà áo dài trắng, nét mặt tươi tắn, thu hút nhiều ánh nhìn.

Dàn phù dâu gây sốt với nhan sắc cực xịn trong lễ rước dâu á hậu Thùy Dung - Ảnh: Internet

Trong ngày quan trọng nhất của đời mình, á hậu Thùy Dung nhận được sự chúc phúc, quan tâm của tất cả anh chị, bạn bè thân thiết. Trong đó, Miss International Singapore 2017 - bạn thân của Thùy Dung cùng chồng sang Việt Nam dự đám cưới.

Tối cùng ngày, tiệc cưới của họ diễn ra tại quận 1, quy tụ nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong giới showbiz. Cô và chồng chung quan điểm không tổ chức tiệc quá xa hoa, dành tiền để lo cho cuộc sống tương lai. Trước đó, ngày 2/12, cả hai làm lễ tại thánh đường giáo xứ Tân Phước.

Huỳnh Thị Thùy Dung sinh năm 1996, là hoa khôi cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương năm 2016. Cùng năm, cô tham gia Hoa hậu Việt Nam và đoạt giải Á hậu hai.Ông xã của Thùy Dung thuộc thế hệ 9X, tốt nghiệp Thạc sĩ trường Johns Hopkins - top 7 Đại học hàng đầu nước Mỹ - và hiện kinh doanh tại Hà Nội. Anh có ngoại hình điển trai, cao 1,83 m và được khen xứng đôi với Thùy Dung.