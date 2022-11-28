Bình An liên tục đi đá bóng, Phương Nga phát 'quạo' vớt hẳn cá cảnh của ông xã ra chiên

Bình An chia sẻ: "Vợ em bảo tối nay mà đi đá bóng nữa thì về ăn cá rán nhé!. Vậy là em tung tăng đi đá bóng luôn, vừa thỏa đam mê vừa được ăn món yêu thích thì còn gì bằng...".

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi Bình An và Phương Nga đang là chủ đề khiến khán giả thích thú vì quá đáng yêu. Từ sau khi tổ chức đám cưới được hơn 1 tháng, cặp đôi bắt đầu hành trình vợ chồng son đầy ngọt ngào.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bình An đăng tải bài viết ngắn chia sẻ cuộc sống sau hôn nhân nhưng khiến ai nấy không nhịn được cười. Anh kể: "Vợ em bảo tối nay mà đi đá bóng nữa thì về ăn cá rán nhé! Vậy là em tung tăng đi đá bóng luôn, vừa thỏa đam mê vừa được ăn món yêu thích thì còn gì bằng. Rồi sau đó em thấy cảnh này".

Bình An liên tục xin vợ đi đá bóng khiến Phương Nga phát "quạo"- Ảnh: FBNV

Phương Nga sẵn sàng đứng cạnh bể cá cảnh của chồng để "ra tay" - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến ai nấy vừa thương cho nam diễn viên nhưng lại không nhịn được cười. Là cặp đôi được fan mến mộ bởi sự dễ thương, Bình An và Phương Nga đang có cuộc sống hôn nhân vạn người mê. Được biết, sau khi kết hôn, tài chính trong nhà do Phương Nga nắm giữ. Cặp đôi cũng san sẻ với nhau công việc nội trợ vì Phương Nga còn bận rộn với việc học và đi làm. Cả 2 vẫn chưa có kế hoạch sinh con sớm.

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