Bóc phong bì cưới, Bình An 'dở khóc dở cười' vì xé luôn tiền đô

Câu chuyện Bình An chia sẻ trên trang cá nhân khiến dân mạng tiếc thay.

Ngày 21/10, đám cưới của Bình An và Phương Nga đã diễn ra ở Hà Nội tại một khách sạn cao cấp. Tiệc cưới có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, bạn bè và người thân để chúc phúc cho cặp đôi. Sau hôn lễ, vợ chồng Bình An đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. Đáng chú ý, nam diễn viên phim Gara hạnh phúc khiến nhiều người phải phì cười khi tiết lộc màn bóc phong bì "đi vào lòng đất" của anh.

Bình An - Phương Nga tại đám cưới ở Hà Nội - Ảnh: FBNV

Cụ thể, khi xé phong bì, nam diễn viên vô tình làm rách luôn tờ tiền đô bên trong. "Nát tan là như thế đấy", Bình An chia sẻ.

Bình An nát tan trong lúc bóc phong bì cưới - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người vì đã tới chúc phúc cho vợ chồng anh.

"Thay mặt gia đình hai bên nội ngoại, vợ chồng em xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác, các cô các chú, các anh các chị cùng toàn thể bạn bà đã tới dự và gửi lời chúc đến vợ chồng em ạ. Trong hôn lễ có điều gì sơ suất mong mọi người bỏ qua cho ạ", anh viết.

Phương Nga nhận lời cầu hôn của Bình An hôm 13/2, trước sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết, sau bốn năm yêu. Họ quyết định về chung một nhà khi thấy cả hai đều trưởng thành, vững tin trước mọi thứ. Phương Nga nói cô hài lòng mọi điều ở chồng và cho biết cả hai luôn dành cho nhau sự chân thành, không bao giờ giấu giếm điều gì.

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