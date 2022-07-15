MC Thu Hoài đã chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng, nhan sắc mẹ bầu khiến dân mạng xuýt xoa

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Thu Hoài đã chia sẻ tin vui mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Cụ thể, cô đăng hình ảnh 2 vợ chồng chụp cùng tấm ảnh siêu âm em bé trong bụng kèm dòng tâm sự: "Hôm ấy, trước khi xếp đồ chuẩn bị đi du lịch, mẹ hồi hộp và vỡ òa khi biết rằng có con đến bên mẹ. Mẹ đã vui sướng, hạnh phúc, đi ra đi vào và không biết phải xếp những đồ gì cho chuyến đi. Và từ ngày ấy, mẹ vẫn luôn giữ trong mình cảm xúc hạnh phúc và hồi hộp ấy cho đến bây giờ. Cảm ơn con đã đến, có con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bố mẹ".

hình ảnh 2 vợ chồng MC Thu Hoài chụp cùng tấm ảnh siêu âm em bé - Ảnh: Trang cá nhân NC Thu Hoài

Như bao người khác, Thu Hoài vỡ òa cảm xúc khi biết tin mình mang thai. Cô hạnh phúc khi bắt đầu bước vào hành trình đầy thiêng liêng này. Dưới bài đăng này, nhiều đồng nghiệp, diễn viên đã để lại bình luận chúc mừng vợ chồng Thu Hoài. Người hâm mộ nữ MC kiêm diễn viên cũng nhanh chóng vào chúc mừng cặp đôi khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.