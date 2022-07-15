MC Thu Hoài đã chia sẻ tin vui mang thai con đầu lòng, nhan sắc mẹ bầu khiến dân mạng xuýt xoa

Trên trang Facebook cá nhân của mình, MC Thu Hoài hạnh phúc thông báo tin vui đang mang thai con đầu lòng.
- Sau bán kết Miss Supranational 2022, Kim Duyên được dự đoán thuộc danh sách 11 thí sinh có khả năng đăng quang
- Lộ hình ảnh ca sĩ Hiền Hồ đi mua sắm túi hiệu bằng xế hộp hạng sang sau 'bão scandal'?
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, MC Thu Hoài đã chia sẻ tin vui mang thai nhóc tỳ đầu lòng. Cụ thể, cô đăng hình ảnh 2 vợ chồng chụp cùng tấm ảnh siêu âm em bé trong bụng kèm dòng tâm sự: "Hôm ấy, trước khi xếp đồ chuẩn bị đi du lịch, mẹ hồi hộp và vỡ òa khi biết rằng có con đến bên mẹ. Mẹ đã vui sướng, hạnh phúc, đi ra đi vào và không biết phải xếp những đồ gì cho chuyến đi. Và từ ngày ấy, mẹ vẫn luôn giữ trong mình cảm xúc hạnh phúc và hồi hộp ấy cho đến bây giờ. Cảm ơn con đã đến, có con là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời bố mẹ".
Như bao người khác, Thu Hoài vỡ òa cảm xúc khi biết tin mình mang thai. Cô hạnh phúc khi bắt đầu bước vào hành trình đầy thiêng liêng này. Dưới bài đăng này, nhiều đồng nghiệp, diễn viên đã để lại bình luận chúc mừng vợ chồng Thu Hoài. Người hâm mộ nữ MC kiêm diễn viên cũng nhanh chóng vào chúc mừng cặp đôi khi chuẩn bị đón thêm thành viên mới.
Ngoài xinh đẹp, tài giỏi Thu Hoài còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia. Thu Hoài được biết đến với vai trò MC kiêm diễn viên. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như "Ghét Thì Yêu Thôi", "Nhà Trọ Balanha"... Cô đã gặp và quen Hoàng Nam trong một lần đi nhầm sân golf và được ông chủ của sân golf hướng dẫn học chơi bộ môn này. Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi cũng bắt đầu từ đây.