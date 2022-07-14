Sau bán kết Miss Supranational 2022, Kim Duyên được dự đoán thuộc danh sách 11 thí sinh có khả năng đăng quang

Với thần thái tự tin, hình thể đẹp, Kim Duyên cùng hơn 70 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ đã có những màn trình diễn xuất sắc tại bán kết Miss Supranational. Gây chú ý qua 2 phần thi áo tắm và trang phục dạ hội nàng á hậu được kỳ vọng sẽ có thành tích tốt tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Trong phần thi trang phục áo tắm, Kim Duyên cùng top 70 lần lượt trình diễn theo thứ tự bảng chữ cái. Rất nhiều ứng viên đã có phần trình diễn tốt, tự tin để lại ấn tượng cho khán giả như Mexico, Ấn Độ, Thái Lan, Nam Phi, Venezuela... Dù đi sau ứng viên mạnh là Venezuela, Kim Duyên vẫn rất tự tin nhờ kinh nghiệm thi trong nước và gần nhất là tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tại Israel. Người hâm mộ trên mạng xã hội dành nhiều lời khen cho người đẹp vì thấy được sự tiến bộ của cô gái sinh năm 1995 về hình thể và kỹ năng trình diễn.

Kim Duyên tự tin catwalk gợi cảm trong phần thi trang phục áo tắm - Ảnh: Fanpage Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

Ở phần thi trang phục dạ hội, người đẹp tiếp tục duy trì sự ổn định của mình trong thiết kế của Lê Thanh Hòa khoe được cơ bụng săn chắc và hình thể gợi cảm. Dù là thí sinh bước ra gần cuối cùng, Kim Duyên không cho thấy sự hồi hộp hay lo lắng mà đầy tự tin, trình diễn đầy đẹp mắt. Cô nhận được lời khen từ cả người hâm mộ Việt Nam và quốc tế, và có phần trội hơn những thí sinh từ các quốc gia khác. Làn da nâu bóng của cô cũng mang lại hình ảnh khỏe troắn, khác hẳn các thí sinh Việt Nam trên các đấu trường quốc tế.