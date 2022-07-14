Nhà sản xuất Hàn Quốc yêu cầu xóa bỏ những hình ảnh rò rỉ khi quay 'Taxi Driver 2' ở Việt Nam

Vào tối 10.7, người hâm mộ bất ngờ phát hiện nam diễn viên Lee Je Hoon.đang có mặt trên đường phố Đà Nẵng. Được biết, nam diễn viên đình đám xứ Hàn cùng đoàn làm phim đến thành phố biển để quay phim “Taxi Driver” phần 2. Không lâu sau, hàng loạt hình ảnh clip quay lại cảnh hậu trường của Lee Je Hoon trên chiếc taxi vàng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Bối cảnh là đường phố Đà Nẵng, xung quanh có nhà hàng, quán ăn và đông người dân đứng xem.

Một cảnh quay Lee Je Hoon trên phim “Taxi Driver”

Trước mức độ lan truyền hình ảnh liên quan đến đoàn làm phim, các Fanpage của Lee Je Hoon tại Việt Nam đã kêu gọi người hâm mộ không nên đăng tải lịch trình của nam diễn viên, đồng thời hạn chế các hành động có thể làm ảnh hưởng đến quá trình quay “Taxi Driver 2". Những bức ảnh chụp Lee Je Hoon đóng phim là ảnh rò rỉ ngoài ý muốn của nhà sản xuất. Công ty của Lee Je Hoon cho biết Đài SBS yêu cầu những video, bức ảnh phải được xóa và không tiếp tục chia sẻ trên mạng để giữ kín nội dung, tạo hình trong phim.