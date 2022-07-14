Nhà sản xuất Hàn Quốc yêu cầu xóa bỏ những hình ảnh rò rỉ khi quay 'Taxi Driver 2' ở Việt Nam

Hậu trường 14/07/2022 07:43

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt hình ảnh clip quay lại cảnh hậu trường của nam thần Lee Je Hoon trong phim “Taxi Driver 2” tại Đà Nẵng. Nhưng theo cộng đồng hâm mộ, nhà sản xuất là Đài SBS yêu cầu xóa bỏ các ảnh rò rỉ vì gây ảnh hưởng đến phim.

Vào tối 10.7, người hâm mộ bất ngờ phát hiện nam diễn viên Lee Je Hoon.đang có mặt trên đường phố Đà Nẵng. Được biết, nam diễn viên đình đám xứ Hàn cùng đoàn làm phim đến thành phố biển để quay phim “Taxi Driver” phần 2. Không lâu sau, hàng loạt hình ảnh clip quay lại cảnh hậu trường của Lee Je Hoon trên chiếc taxi vàng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội. Bối cảnh là đường phố Đà Nẵng, xung quanh có nhà hàng, quán ăn và đông người dân đứng xem. 

Nhà sản xuất Hàn Quốc yêu cầu xóa bỏ những hình ảnh rò rỉ khi quay 'Taxi Driver 2' ở Việt Nam - Ảnh 1
 Một cảnh quay Lee Je Hoon trên phim “Taxi Driver” 

Trước mức độ lan truyền hình ảnh liên quan đến đoàn làm phim, các Fanpage của Lee Je Hoon tại Việt Nam đã kêu gọi người hâm mộ không nên đăng tải lịch trình của nam diễn viên, đồng thời hạn chế các hành động có thể làm ảnh hưởng đến quá trình quay “Taxi Driver 2". Những bức ảnh chụp Lee Je Hoon đóng phim là ảnh rò rỉ ngoài ý muốn của nhà sản xuất. Công ty của Lee Je Hoon cho biết Đài SBS yêu cầu những video, bức ảnh phải được xóa và không tiếp tục chia sẻ trên mạng để giữ kín nội dung, tạo hình trong phim.

Nhà sản xuất Hàn Quốc yêu cầu xóa bỏ những hình ảnh rò rỉ khi quay 'Taxi Driver 2' ở Việt Nam - Ảnh 2
Hình ảnh hậu trường của bộ phim “Taxi Driver” lan truyền trên mạng 
Nhà sản xuất Hàn Quốc yêu cầu xóa bỏ những hình ảnh rò rỉ khi quay 'Taxi Driver 2' ở Việt Nam - Ảnh 3
Người hâm mộ vậy quanh đoàn phim 

Đại diện của công ty cung cấp dịch vụ cho đối tác nước ngoài tại Việt Nam, đồng hành với nhà sản xuất Taxi Driver 2 chia sẻ với Dân Việt rằng, thông tin nam diễn viên Hàn Quốc Lee Je Hoon thực hiện các cảnh quay Taxi Driver 2 tại Đà Nẵng bị lộ vừa qua là sự cố ngoài ý muốn. Vì hiện tại phía nhà sản xuất Taxi Driver 2 chưa có kế hoạch truyền thông. Những thông tin về Taxi Driver 2 hiện vẫn trong giai đoạn bảo mật.

Nhà sản xuất Hàn Quốc yêu cầu xóa bỏ những hình ảnh rò rỉ khi quay 'Taxi Driver 2' ở Việt Nam - Ảnh 4
Một sỗ diễn viên của “Taxi Driver 2” 

“Taxi Driver 2” là bộ phim ăn khách có sự tham gia của Lee Je Hoon, Kim Eui Sung, Pyo Ye Jin, Jang Hyuk Jin, Bae Yoo Ram,… Phần 2 dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023. Theo thông tin từ đài SBS, phim Taxi Driver phần 2 hiện đang trong giai đoạn ghi hình và dự kiến lên sóng vào năm 2023.

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