Điểm mặt những chàng soái ca cực phẩm của showbiz Việt khiến nhiều cô gái mơ ước khi “chỉ theo dõi mình em” trên mạng xã hội

Sơn Tùng là hiện giữ vị trí "ngôi vương" trong bảng xếp hạng ngôi sao có ảnh hưởng nhất trên MXH Instagram Việt Nam với hơn 4,9 triệu lượt follow. Tuy nhiên, Thiều Bảo Trâm là người con gái duy nhất ở Việt Nam được anh follow.

Cứ nghĩ chuyện tình 8 năm đấy sẽ kết thúc thúc bằng một đám cưới đẹp, thì sau khi drama “trà xanh” nổ ra chàng ca sĩ gốc Thái Bình đã rút khỏi hội “chỉ theo dõi mình em”.

Mặc dù chẳng bao giờ lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện tình cảm, nhưng nhìn cách đối xử của nam ca sĩ quê Thái Bình dành cho nữ ca sĩ "Triệu lý do" đủ hiểu cô đặc biệt thế nào rồi!

Binz - Châu Bùi

Được quan tâm nhất nhì làng rapper hiện nay có lẽ là Binz. Nam rapper được cho là đang hẹn hò ng Châu Bùi khi trên instagram cá nhân chỉ theo dõi duy nhất nàng Fashionista. Trước đây, Binz không theo dõi bất cứ một đối tượng nào, kể cả các anh em trong SpaceSpeaker. Từ tin đồn đến hành động chỉ follow mỗi Châu Bùi khiến nhiều khẳng định chắc nịch rằng Binz chính thức "có chủ". Tuy nhiên, đến bây giờ cả hai nhân vật vẫn chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ điều gì.

Hương Giang – Matt Liu

Cặp đôi bước ra từ chương trình Người ấy là ai hiện đang chiếm trọn spotlight trên mạng xã hội trong một thời gian gần đây. Trước khi phần 2 của tập đặc biệt chương trình lên sóng, dân tình đã phát hiện ra loạt bằng chứng hẹn hò của Hương Giang và Matt Liu.

Điều đặc biệt là chàng CEO trẻ đã bấm nút follow duy nhất mình Hương Giang trên Instagram, cho thấy tình cảm nghiêm túc mà anh dành cho người đẹp chuyển giới.

Ông Cao Thắng - Đông Nhi

Đây đích thị là ông chồng quốc dân của hội chị em khi Ông Cao Thắng vừa đẹp trai, giàu có lại cực kì chung thủy, yêu chiều, tâm lý. Hiện tại, tài khoản Instagram của Ông Cao Thắng có 444k follow nhưng nam ca sĩ chỉ follow 1 mình "vợ yêu" Đông Nhi.

Không chỉ thế, ông chồng quốc dân này còn thú nhận mình nghe lời vợ răm rắp. Hành động nhỏ thôi nhưng đủ để Ông Cao Thắng thể hiện tình cảm dành cho bà xã.

Quang Linh Vlog - Thùy Tiên

Mới đây, Quang Linh Vlogs cũng đã gia nhập vào hội “chỉ theo dõi mình em” của Showbiz Việt. Vlogger xứ Nghệ vừa lập kênh TikTok chính chủ sau một thời gian dài bị giả mạo. Nhưng điều đáng chú ý là tài khoản của anh chỉ follow đúng 1 người, đó là Hoa hậu Thùy Tiên.

Quang Linh Vlog và Thùy Tiền từng làm việc chung tại Việt Nam - Nguồn: Internet

Quang Linh Vlog và Nguyễn Thúc Thùy Tiên livestream trò chuyện cùng người hâm mộ tại Châu Phi - Nguồn: Internet

Quang Linh Vlog và Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang là 2 cái tên được netizen tìm kiếm hàng đầu trên MXH. Cả hai đang kết hợp trong một dự án từ thiện, cụ thể là xây dựng 2 giếng nước sạch ở Angola - nơi Quang Linh đang làm việc. Ngoài sự ngưỡng mộ cho hành động đẹp, netizen còn nhiệt tình "đẩy thuyền" cho đôi trai tài gái sắc đến với nhau.