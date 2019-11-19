Nguyễn Luân lặng lẽ sang Philippines dự thi 'Mister Universe Tourism 2019'

Hậu trường 19/11/2019 16:56

Nguyễn Luân (Lee Won) khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích khi xuất hiện tại sân bay với vẻ điển trai cùng phong độ đỉnh cao, chuẩn bị sang Philippines chinh chiến tại "Mister Universe Tourism 2019".

Chiều 18/11, Nguyễn Luân (chàng trai gốc Việt có tên tiếng Hàn là Lee Won) đã khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) sang Manila, Philippines để chuẩn bị tham dự Mister Universe Tourism 2019. Xuất hiện tại sân bay từ rất sớm, đại diện Việt khiến nhiều người ghen tị vì nhan sắc nổi trội và vẻ ngoài nam tính.

Nguyễn Luân lặng lẽ sang Philippines dự thi 'Mister Universe Tourism 2019' - Ảnh 1
Người mẫu trẻ Nguyễn Luân

Sở hữu gương mặt nam tính cùng số đo chuẩn, người mẫu trẻ Nguyễn Luân được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở cuộc thi năm nay. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hình thể, trang phục và các phần thi phụ, đại diện Việt Nam được xem là gương mặt sáng giá trong số các ứng viên đến từ hơn 30 quốc gia trên thế giới. 

Khoác lên mình bộ trang phục khá đơn giản, năng động, Nguyễn Luân hóa “soái ca sơ mi trắng” ghi điểm với khán giả khi xuất hiện tại sân bay. Điểm nhấn ở outfit Nguyễn Luân chọn là chiếc quần đầy màu sắc, khiến cho tổng thể bộ trang phục không bị nhàm chán mà còn trở nên sành điệu. Khéo léo kết hợp cùng chiếc kính mát đã giúp chàng trai gốc Việt thêm phần phong độ.

Nguyễn Luân lặng lẽ sang Philippines dự thi 'Mister Universe Tourism 2019' - Ảnh 2
Nguyễn Luân đại diện Việt Nam đi tham dự 'Mister Universe Tourism 2019'

Nam người mẫu nhận được khá nhiều lời chúc từ bạn bè và người hâm mộ, hi vọng Nguyễn Luân sẽ đủ bản lĩnh để chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi năm nay. Dù cho có đối đầu với các đối thủ “nặng kí” thì đại diện Việt Nam vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để khẳng định nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế.

Đến Philippines lần này, chàng trai gốc Việt Lee Won chuẩn bị khá nhiều hành lí, trong đó bao gồm cả quốc phục, trang phục hàng ngày cũng như các dụng cụ cần thiết hỗ trợ anh trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Nguyễn Luân cho biết, anh đang rất hào hứng để có thể mang những điều mình tập luyện bấy lâu thử sức tại cuộc thi. Với sự chuẩn bị hết sức chu đáo, người hâm mộ tin tưởng rằng đại diện Việt sẽ làm nên chuyện tại Mister Universe Tourism 2019 năm nay.

Nguyễn Luân lặng lẽ sang Philippines dự thi 'Mister Universe Tourism 2019' - Ảnh 3
Nguyễn Luân tại sân bay

Đặt chân đến Manila, nam người mẫu sẽ bước vào hoạt động chụp hình quảng bá cuộc thi. Khác với những đấu trường nam vương thế giới, Mister Universe Tourism 2019 không chỉ là cuộc thi về quảng bá du lịch các quốc gia mà còn chú trọng về hình thể, kỹ năng trình diễn. Người chiến thắng cuộc thi sẽ trở thành đại sứ du lịch, đi vòng quanh thế giới và mang đến giới trẻ những thông điệp ý nghĩa cũng như nhiều hoạt động xã hội tích cực.

Vòng chung kết cuộc thi Mister Universe Tourism 2019 sẽ chính thức diễn ra từ 18/11 đến 28/11 tại thủ đô Manila, Philippines.

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Từ khóa:   Mister Universe Tourism 2019 Nguyễn Luân Người mẫu trẻ Nguyễn Luân

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