Kim Tiểu Long 'tố' nữ ca sĩ trẻ đến nhà ăn cắp đồ, từng trộm dây chuyền 2 cây vàng

Hậu trường 19/11/2019 15:33

Bất lực vì nhiều lần bị đàn em thân thiết đến chơi nhà và lợi dụng lúc sơ hở để lấy trộm đồ, nghệ sĩ Kim Tiểu Long lên tiếng tố cáo.

Cách đây ít giờ, nghệ sĩ cải lương Kim Tiểu Long thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái tố cáo một ca sĩ trẻ đến nhà ăn cắp điện thoại. Theo chia sẻ của Kim Tiểu Long, cách đây 6 năm, anh từng bị người này vào nhà lấy trộm dây chuyền vàng và đô la.

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Anh là gương mặt quen thuộc với khán giả mến mộ nghệ thuật cải lương - Ảnh: FB
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Nam ca sĩ không truy cứu trách nhiệm mà chỉ yêu cầu người này trả lại đồ đã lấy trộm - Ảnh: FB

NSƯT Kim Tiểu Long viết: "... Anh không còn lời lẽ nào để nói với em nữa. Em hãy đem trả lại cái điện thoại của mẹ Linh trẻ liền. Iphone 7 mà em đã bước đến nhà anh ăn cắp sáng hôm nay. 6 năm trước vợ chồng em đã đến nhà anh tại Đầm Sen ăn bữa cơm và xin ngủ lại, cũng ăn cắp sợi dây chuyền 2 cây vàng và 300 đô la. Anh không muốn truy tố vì thương em út muốn giữ sĩ diện cho một ca sĩ. Bây giờ đến lúc phải nói ra, em làm hơi quá đáng rồi đó. Tại sao đến nhà tui ăn cắp hoài vậy. Mẹ Linh trẻ đã già rồi, có cái điện thoại để dành chơi facebook mà em cũng lấy cho bằng được. Mong em đem trả cái điện thoại cho cô Linh nhé, đừng để anh truy tố ra là không tốt cho em, bởi vì anh còn tôn trọng và rất thương em. Tôi rất đau lòng vì phải nói ra điều này".

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Anh lên tiếng vì không muốn nhiều người khác trở thành nạn nhân - Ảnh: FB

Dưới bài viết, rất đông cư dân mạng tỏ thái độ bức xúc và hi vọng nghệ sĩ Kim Tiểu Long sớm công khai danh tính người này. Tuy nhiên, anh cho biết sẽ bỏ qua mọi chuyện chỉ cần người này mang trả lại chiếc điện thoại vừa lấy cắp.

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