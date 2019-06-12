Lỡ cắt tóc ngắn đi diễn, NSƯT Kim Tiểu Long bị vây đánh vì nghĩ là ‘hàng giả’

Hậu trường 12/06/2019 15:51

Chia sẻ lại câu chuyện của mình với người hâm mộ, NSƯT Kim Tiểu Long khiến nhiều người bất ngờ trước lý do anh bị khán giả vây đánh khi đi hát.

Trong làng giải trí, chuyện nghệ sĩ đi diễn tỉnh bị hành hung vì khán giả quá khích không phải là điều xa lạ. Thế nhưng, trường hợp của NSƯT Kim Tiểu Long lại khiến người ta “cười ra nước mắt” khi biết nguyên nhân.

Thời gian gần đây, NSƯT Kim Tiểu Long cho biết anh rất sợ đi hát vì cứ lo bị đánh. Anh chia sẻ: “Bình thường, bầu show thường yêu cầu tôi đi xuống dưới gần khán giả để khán giả nhìn rõ mặt, nhưng mỗi lần như thế là tôi sợ bị mấy anh say rượu đánh”.

Lỡ cắt tóc ngắn đi diễn, NSƯT Kim Tiểu Long bị vây đánh vì nghĩ là ‘hàng giả’ - Ảnh 1
Kim Tiểu Long vô cùng lo sợ mỗi lần đi hát - Ảnh: Internet

Cứ sân khấu nào có mặt anh, khán giả lại kiếm cớ gây chuyện với đoàn, làm ảnh hưởng đến nhiều người. Theo đó, mỗi lần nam nghệ sĩ đi diễn tỉnh, khán giả không tin anh là NSƯT Kim Tiểu Long thật. Nguyên nhân là vì “Kim Tiểu Long thật phải có 2 mai tóc trước tai và tóc mái dài mới đúng”.

Lỡ cắt tóc ngắn đi diễn, NSƯT Kim Tiểu Long bị vây đánh vì nghĩ là ‘hàng giả’ - Ảnh 2
Vì quá quen thuộc với hình ảnh này của Kim Tiểu Long...
Lỡ cắt tóc ngắn đi diễn, NSƯT Kim Tiểu Long bị vây đánh vì nghĩ là ‘hàng giả’ - Ảnh 3
... nên khi nam nghệ sĩ cắt tóc ngắn, khán giả đã cho rằng anh là 'hàng giả' - Ảnh: Internet

Việc nam nghệ sĩ cạo đi phần tóc dài trước tai đã khiến nhiều người nghĩ rằng anh giả dạng Kim Tiểu Long để đoàn dễ bán vé, lừa người hâm mộ.

NSƯT Kim Tiểu Long kể rằng mới đây, khi đang hát tại một hội chợ ở Mộc Hóa (Long An), anh đã bị khán giả giật micro và hỏi: “Sao đoàn mời Kim Tiểu Long giả?”.

Chỉ vì mái tóc của mình, nam nghệ sĩ đã vướng phải những rắc rối không đáng có. Kim Tiểu Long thở dài: “Chẳng lẽ tôi cứ phải để tóc dài hoài, không được cạo phần tóc mai trước tai? Nhiều lúc cũng muốn để tóc ngắn cho thời trang chút, để hoài một kiểu thì chán. Nhưng vừa đổi kiểu tóc thì bị như thế. Thật sự là tôi rất sợ, không biết phải làm sao”.

Lỡ cắt tóc ngắn đi diễn, NSƯT Kim Tiểu Long bị vây đánh vì nghĩ là ‘hàng giả’ - Ảnh 4
Nam nghệ sĩ lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến đoàn - Ảnh : Internet

Sau những sự cố trên sân khấu, Kim Tiểu Long cảm thấy vô cùng hoang mang và không dám đi hát vì sợ ảnh hưởng tới đoàn: “Chỉ có mỗi chuyện mái tóc mà khán giả cự cãi um sùm cả sân khấu. Thật sự là tội nghiệp tôi, tội nghiệp đoàn lắm”.

Kim Tiểu Long tên thật là Trương Hoàng Kép, sinh năm 1976. Anh thừa hưởng niềm nam mê đờn ca tài tử từ cha mình. Nhờ sở hữu gương mặt đẹp và giọng ca truyền cảm, Kim Tiểu Long nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn làm phim cải lương. Bên cạnh đó, anh còn được khán giả yêu mến qua hàng loạt album nổi tiếng như: Mẹ Từ Bi, Tâm Sự Đời Ca Sĩ, Còn Lại Xót Xa, Thua Một Người Dưng…

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