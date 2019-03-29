Sau thời gian cưu mang, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng 'tố' con gái nuôi điều này

Chiều 28/3, buổi họp báo công bố phát sóng chương trình Sao nối ngôi mùa 4 đã diễn ra tại TP. HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội trong showbiz Việt như: NSƯT Kim Tử Long, diễn viên Công Hậu, nghệ sĩ Phú Quí, ca sĩ Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng...

Đảm nhận vị trí giám khảo chính của chương trình, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long đã có nhiều chia sẻ thú vị. Vì gắn bó với Sao nối ngôi từ mùa đầu tiên, NSƯT Kim Tử Long tin rằng mình rất hiểu tâm lý thí sinh. Anh cho biết sẽ giúp các em giảm bớt căng thẳng vì sự gần gũi, hài hước của mình. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nam nghệ sĩ chắc chắn sẽ đưa ra nhận xét và kết quả công tâm nhất.