Sau thời gian cưu mang, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng 'tố' con gái nuôi điều này

Hậu trường 29/03/2019 17:08

NSƯT Kim Tử Long có nhiều chia sẻ thú vị về con gái nuôi Bình Tinh trong cuộc gặp gỡ truyền thông mới đây.

Chiều 28/3, buổi họp báo công bố phát sóng chương trình Sao nối ngôi mùa 4 đã diễn ra tại TP. HCM với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội trong showbiz Việt như: NSƯT Kim Tử Long, diễn viên Công Hậu, nghệ sĩ Phú Quí, ca sĩ Ngọc Ánh, Nguyễn Phi Hùng...

Đảm nhận vị trí giám khảo chính của chương trình, nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long đã có nhiều chia sẻ thú vị. Vì gắn bó với Sao nối ngôi từ mùa đầu tiên, NSƯT Kim Tử Long tin rằng mình rất hiểu tâm lý thí sinh. Anh cho biết sẽ giúp các em giảm bớt căng thẳng vì sự gần gũi, hài hước của mình. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, nam nghệ sĩ chắc chắn sẽ đưa ra nhận xét và kết quả công tâm nhất.

Sau thời gian cưu mang, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng 'tố' con gái nuôi điều này - Ảnh 1
Nghệ sĩ Kim Tử Long chụp ảnh cùng 6 thí sinh của mùa thứ 4

Đặc biệt, nam nghệ sĩ cũng chia sẻ về những thành công của con gái nuôi Bình Tinh sau khi giành giải quán quân của chương trình này ở mùa đầu tiên. NSƯT Kim Tử Long gây bất ngờ khi nửa đùa nửa thật "tố" con gái nuôi "chảnh" vì phải năn nỉ mới được đi hát chung với cô. Và tại đây, Bình Tinh cũng tiết lộ từng được mạnh thường quân tặng cho một chiếc xe hơi vì yêu mến. Tuy nhiên, sau đó cô đã bán đi để lấy kinh phí dự thi.

Sau thời gian cưu mang, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng 'tố' con gái nuôi điều này - Ảnh 2
Diễn viên Công Hậu là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình
Sau thời gian cưu mang, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng 'tố' con gái nuôi điều này - Ảnh 3
Ca sĩ Phi Hùng lịch lãm tại buổi họp báo
Sau thời gian cưu mang, NSƯT Kim Tử Long bất ngờ lên tiếng 'tố' con gái nuôi điều này - Ảnh 4
Con gái nuôi Kim Tử Long - Bình Tinh

Bên cạnh NSƯT Kim Tử Long, ở mỗi đêm thi còn có hai giám khảo khách mời là những nghệ sĩ, ca sĩ có tên tuổi và bề dày hoạt động nghệ thuật như NSND Hồng Vân, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Vân Khánh, nghệ sĩ Trung Dân, danh hài Minh Nhí, nghệ sĩ Thanh Thủy, ca sĩ Phương Thanh… 

Tập 1 của chương trình Sao nối ngôi mùa 4 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 21 giờ thứ Tư ngày 03/4/2019 trên THVL1.

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