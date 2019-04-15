NSƯT Kim Tử Long, Quốc Đại, Cẩm Ly tái hiện huyền sử “cha Rồng mẹ Tiên” tại KDL Suối Tiên

Giải trí 15/04/2019 08:48

Mừng ngày giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3, sáng ngày 14/4, khu du lịch văn hóa suối tiên đã long trọng tổ chức Lễ Hội Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương với sự tham gia của Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, các vị lãnh đạo văn phòng chính phủ, chủ tịch các tỉnh lân cận TPHCM cùng đông đảo người dân cả nước.

Trong ngày quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Suối Tiên tặng ngay hàng nghìn quạt may mắn cho du khách mua vé cổng sớm nhất. Đồng thời vé cổng người lớn chỉ còn 80.000 đồng, vé cổng trẻ em còn 40.000 đồng.

NSƯT Kim Tử Long, Quốc Đại, Cẩm Ly tái hiện huyền sử “cha Rồng mẹ Tiên” tại KDL Suối Tiên - Ảnh 1

Lễ rước kiệu “Quốc Tổ Hùng Vương vi hành miền đất tứ linh” trong không gian rực rỡ cờ hoa, tưng bừng trống hội sẽ tái hiện những chiến công vang dội, những dấu ấn vàng son của đất nước dưới triều đại Hùng Vương.

NSƯT Kim Tử Long, Quốc Đại, Cẩm Ly tái hiện huyền sử “cha Rồng mẹ Tiên” tại KDL Suối Tiên - Ảnh 2Các ngôi sao Kim Tử Long, Cẩm Ly, Quốc Đại, Cao Công Nghĩa, Thiện Nhân cùng hàng nghìn diễn viên chương trình sân khấu hóa “Hùng thiêng Âu Lạc” sẽ tái hiện huyền sử “cha Rồng mẹ Tiên” hào hùng của đất nước.

Bên cạnh đó hưởng ứng đại lễ 30/4 - 1/5, Suối Tiên tổ chức các hoạt động nghệ thuật hấp dẫn, phục vụ miễn phí cho du khách như:Show diễu hành “Việt Nam gấm hoa” phác họa vẽ đẹp trù phú, phong cảnh hữu tình khắp mọi miền đất nước. Ngoài ra, du khách còn được chiêm ngưỡng không gian văn hóa lịch sử tại các công trình tưởng niệm hoành tráng của Suối Tiên: tượng đài Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, đền thờ Đinh Tiên Hoàng.

NSƯT Kim Tử Long, Quốc Đại, Cẩm Ly tái hiện huyền sử “cha Rồng mẹ Tiên” tại KDL Suối Tiên - Ảnh 3

Suối Tiên còn sở hữu 150 công trình vui chơi - giải trí thú vị, đơn cử như công trình Thủy Tụ Song Long Ngọc Bảo. Đây là sự cộng hưởng tinh tế của hai nền văn hóa Việt - Nhật với điển tích thần Daikokuten, cá thần Shachi và cá chép hóa rồng.

Biển Tiên Đồng Ngọc Nữ với tổ hợp trò chơi liên hoàn “Ốc đảo đại dương”, hệ thống máng trượt xoắn ốc cùng 30 trò chơi dưới nước hiện đại, mang đến trải nghiệm mát lạnh đầy thú vị.

7 xe lửa du lịch nhập khẩu từ châu Âu sẽ mang đến trải nghiệm tiện ích tuyệt vời. Du khách cũng có thể lưu giữ khoảnh khắc đẹp cùng gia đình tại Du thuyền thiên nga, Thác nước 9 dòng, Quảng trường Kim Lân Sơn.

NSƯT Kim Tử Long, Quốc Đại, Cẩm Ly tái hiện huyền sử “cha Rồng mẹ Tiên” tại KDL Suối Tiên - Ảnh 4

Lên kế hoạch du lịch Suối Tiên ngay hôm nay để thỏa sức tận hưởng không khí lễ hội đầy màu sắc và lưu lại những khoảnh khoắc đáng nhớ. Suối Tiên - thiên đường vui chơi giải trí dành cho mọi lứa tuổi.

Từ khóa:   giỗ tổ Hùng Vương

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