Người mẫu Cổ Ngân sang Mỹ đoàn tụ với bạn trai tỷ phú U80 sau 2 năm chia tay, choáng với cơ ngơi 'khủng' tại trời Tây

Những ngày qua, tin tức người mẫu Cổ Ngân tái hợp với bạn trai U80 khiến dân mạng xôn xao và bàn luận sôi nổi. Mới đây, cô đã một mình bay sang Mỹ để đoàn tụ với bạn trai sau khi quyết định quay lại với nhau sau 2 năm chia tay.
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Mối tình của Cổ Ngân - nữ người mẫu Việt với tỷ phú người Mỹ Wynn Katz đã từng nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội, nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Mặc dù đã đính hôn nhưng vào năm 2021, Cổ Ngân bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai người Mỹ vì phải yêu xa trong giai đoạn dịch bệnh và phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Ai cũng tưởng rằng cuộc tình 'ông - cháu' sẽ chấm dứt từ đó nhưng mới đây, sau 2 năm đường ai nấy đi, nữ người mẫu và bạn trai tỷ phú chính thức 'yêu lại từ đầu'. Trên trang Tiktok của mình, Cổ Ngân đã đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình cô sang Mỹ để đoàn tụ cùng bạn trai U80. Cô cũng cho biết đây là lần đầu tiên cô sang Mỹ và di chuyển một mình. Được mẹ và em trai tạm biệt ở sân bay, cô không khỏi xúc động.
Trong đoạn clip, Cổ Ngân khiến dân tình trầm trồ khi chia sẻ trải nghiệm bay hạng thương gia cùng với nhiều dịch vụ sang chảnh. Nữ người mẫu cũng chia sẻ bạn trai trước đây sống ở Los Angeles nhưng hiện tại đã chuyển sang California.
Bạn trai tỷ phú còn đặc biệt mua hẳn một chiếc xe Tesla chỉ để đón và chở hành lý cho Cổ Ngân. Cô còn tâm sự rằng, nếu cô đem 10 chiếc vali thì bạn trai còn mua hẳn xe tải để chở. Khi đến nơi ở, cư dân mạng không khỏi choáng ngợp khi thấy cơ ngơi bạc tỷ của bạn trai Cổ Ngân. Căn nhà tuy có thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, nhiều người suy đoán rằng giá trị căn nhà có thể rất đắt đỏ.
Dưới video, nhiều người bày tỏ sự ghen tị và ngưỡng mộ cuộc sống trong tương lai tại trời Tây của Cổ Ngân, ngoài ra không ít lời chúc phúc cho cô và bạn trai tỷ phú U80.