Người mẫu Cổ Ngân sang Mỹ đoàn tụ với bạn trai tỷ phú U80 sau 2 năm chia tay, choáng với cơ ngơi 'khủng' tại trời Tây

Mối tình của Cổ Ngân - nữ người mẫu Việt với tỷ phú người Mỹ Wynn Katz đã từng nổi tiếng khắp các trang mạng xã hội, nhận được sự quan tâm rất lớn của cư dân mạng. Mặc dù đã đính hôn nhưng vào năm 2021, Cổ Ngân bất ngờ thông báo đã chia tay bạn trai người Mỹ vì phải yêu xa trong giai đoạn dịch bệnh và phát sinh nhiều mâu thuẫn.

Ai cũng tưởng rằng cuộc tình 'ông - cháu' sẽ chấm dứt từ đó nhưng mới đây, sau 2 năm đường ai nấy đi, nữ người mẫu và bạn trai tỷ phú chính thức 'yêu lại từ đầu'. Trên trang Tiktok của mình, Cổ Ngân đã đăng tải đoạn clip ghi lại hành trình cô sang Mỹ để đoàn tụ cùng bạn trai U80. Cô cũng cho biết đây là lần đầu tiên cô sang Mỹ và di chuyển một mình. Được mẹ và em trai tạm biệt ở sân bay, cô không khỏi xúc động.