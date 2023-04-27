Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười

Diễn viên Huỳnh Đông, tên đầy đủ là Phạm Huỳnh Đông. Anh sở hữu làn da hơi ngăm nhưng rất có duyên, chất phát. Nam diễn viên sinh năm 1983 được đông đảo khán giả biết đến và yêu quý qua bộ phim "Gọi giấc mơ về" của đạo diễn Xuân Cường. Sau một loạt thành công trong nhiều bộ phim khác như "Vó ngựa trời Nam", "Thiên mệnh anh hùng", Huỳnh Đông càng chứng tỏ mình là diễn viên thực lực, không phụ kỳ vọng của khán giả Việt.

Diễn viên Huỳnh Đông - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên cũng luôn được khán giả dõi theo. Được biết nam diễn viên nên duyên cùng Ái Châu, Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 khi đóng chung bộ phim “Chân tình”. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2012, cưới nhau vào tháng 1/2015 và đón con trai đầu lòng cũng vào năm 2015. Từ khi có con, cả anh cùng vợ đều ít tham sự kiện của showbiz và dành thật nhiều thời gian cho mái ấm nhỏ của mình.