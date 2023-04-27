Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười

Không chỉ là diễn viên thực lực, có duyên của màn ảnh Việt, Huỳnh Đông còn là một người chồng yêu vợ, thương con.
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Diễn viên Huỳnh Đông, tên đầy đủ là Phạm Huỳnh Đông. Anh sở hữu làn da hơi ngăm nhưng rất có duyên, chất phát. Nam diễn viên sinh năm 1983 được đông đảo khán giả biết đến và yêu quý qua bộ phim "Gọi giấc mơ về" của đạo diễn Xuân Cường. Sau một loạt thành công trong nhiều bộ phim khác như "Vó ngựa trời Nam", "Thiên mệnh anh hùng", Huỳnh Đông càng chứng tỏ mình là diễn viên thực lực, không phụ kỳ vọng của khán giả Việt.
Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên cũng luôn được khán giả dõi theo. Được biết nam diễn viên nên duyên cùng Ái Châu, Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 khi đóng chung bộ phim “Chân tình”. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2012, cưới nhau vào tháng 1/2015 và đón con trai đầu lòng cũng vào năm 2015. Từ khi có con, cả anh cùng vợ đều ít tham sự kiện của showbiz và dành thật nhiều thời gian cho mái ấm nhỏ của mình.
Huỳnh Đông - Ái Châu chuyển đến sống trong căn hộ ở quận 7 từ khi kết hôn. Họ gọi nơi đây là 'tổ ấm bé xinh' vì không xa hoa nhưng gắn bó, tràn đầy tiếng cười. Bà xã của nam diễn viên cho biết nơi này mang nhiều kỷ niệm của gia đình, đặc biệt trong thời gian TP HCM thực hiện giãn cách xã hội. Không gian căn hộ 82m2 xinh xắn, đơn giản cũng được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội.
Kết hôn đã được 8 năm, cuộc sống hôn nhân bình yên, giản dị, không scandal của Huỳnh Đông - Ái Châu thật khiến nhiều người ngưỡng mộ.