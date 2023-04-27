Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười

Hậu trường 27/04/2023 14:28

Không chỉ là diễn viên thực lực, có duyên của màn ảnh Việt, Huỳnh Đông còn là một người chồng yêu vợ, thương con. 

Diễn viên Huỳnh Đông, tên đầy đủ là Phạm Huỳnh Đông. Anh sở hữu làn da hơi ngăm nhưng rất có duyên, chất phát. Nam diễn viên sinh năm 1983 được đông đảo khán giả biết đến và yêu quý qua bộ phim "Gọi giấc mơ về" của đạo diễn Xuân Cường. Sau một loạt thành công trong nhiều bộ phim khác như "Vó ngựa trời Nam", "Thiên mệnh anh hùng", Huỳnh Đông càng chứng tỏ mình là diễn viên thực lực, không phụ kỳ vọng của khán giả Việt. 

Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười - Ảnh 1
Diễn viên Huỳnh Đông - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của nam diễn viên cũng luôn được khán giả dõi theo. Được biết nam diễn viên nên duyên cùng Ái Châu, Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 khi đóng chung bộ phim “Chân tình”. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2012, cưới nhau vào tháng 1/2015 và đón con trai đầu lòng cũng vào năm 2015. Từ khi có con, cả anh cùng vợ đều ít tham sự kiện của showbiz và dành thật nhiều thời gian cho mái ấm nhỏ của mình. 

Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười - Ảnh 2
Huỳnh Đông bén duyên với vợ Á hậu khi đóng chung bộ phim “Chân tình” - Ảnh minh họa: Internet

Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười - Ảnh 3

Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười - Ảnh 4
Huỳnh Đông - Ái Châu luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên con - Ảnh: FBNV

Huỳnh Đông - Ái Châu chuyển đến sống trong căn hộ ở quận 7 từ khi kết hôn. Họ gọi nơi đây là 'tổ ấm bé xinh' vì không xa hoa nhưng gắn bó, tràn đầy tiếng cười. Bà xã của nam diễn viên cho biết nơi này mang nhiều kỷ niệm của gia đình, đặc biệt trong thời gian TP HCM thực hiện giãn cách xã hội. Không gian căn hộ 82m2 xinh xắn, đơn giản cũng được cả hai chia sẻ trên mạng xã hội. 

Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười - Ảnh 5
Căn nhà dễ thương của cả hai cùng nội thất giản dị với gam màu trắng mang đến không gian tươi mới, mát mẻ - Ảnh - FBNV
Tổ ấm bình yên của diễn viên Huỳnh Đông 'Gọi giấc mơ về': Cưới 8 năm vẫn mặn nồng như vợ chồng son, sống giản dị nhưng đầy ắp tiếng cười - Ảnh 6
Gia đình nam diễn viên ưu chuộng phong cách trang trí, giản dị - Ảnh: FBNV

Kết hôn đã được 8 năm, cuộc sống hôn nhân bình yên, giản dị, không scandal của Huỳnh Đông - Ái Châu thật khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Diễn viên Huỳnh Đông gặp tai nạn phải cấp cứu khiến người hâm mộ lo lắng

Diễn viên Huỳnh Đông gặp tai nạn phải cấp cứu khiến người hâm mộ lo lắng

Trong quá trình ghi hình cho bộ phim mới, nam diễn viên Huỳnh Đông không may bị ngã gãy tay và phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt Huỳnh Đông - Ái Châu gia đình Huỳnh Đông

TIN MỚI NHẤT

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Thấy lông mèo lạ trên áo chồng, vợ âm thầm tìm hiểu rồi phát hiện chuyện không ngờ

Tâm sự 37 phút trước
Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Thấy vợ cũ đi xe cũ, tôi buông lời mỉa mai và cái kết khiến mình bẽ mặt

Tâm sự 38 phút trước
Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tưởng kẻ trộm đột nhập, nàng dâu vác gậy xuống bếp và bật khóc khi đèn được bật lên

Tâm sự 46 phút trước
Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tưởng bố mẹ chồng bận không dự đầy tháng cháu nội, tôi chết lặng khi biết nguyên nhân

Tâm sự 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Mẹ chồng hào phóng cho chục triệu mua điện thoại, nàng dâu không ngờ món quà lại kéo theo cú sốc

Tâm sự 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Chồng tặng nhẫn kim cương đắt tiền, vợ trẻ đang lâng lâng thì nghe lời chúc mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Nhà chồng trao chục cây vàng trong ngày cưới, dâu trẻ hí hửng rồi bàng hoàng vì điều kiện đi kèm

Tâm sự 1 giờ 14 phút trước
Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tưởng nhà chồng bất công khi chia tài sản, đến khi bị đuổi ra thuê trọ tôi mới hiểu nguyên nhân

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'