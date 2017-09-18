Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông khiến ai nhìn cũng choáng

Hậu trường 18/09/2017 19:59

Từng khiến dân mạng ganh tỵ khi lấy được vợ xinh hơn hot girl, Huỳnh Đông lại tiếp tục khiến nhiều quý ông choáng hơn khi nhìn thấy nhan sắc của bà xã anh sau sinh.

Nổi tiếng nhờ thực lực và sự lao động không biết mệt mỏi, Huỳnh Đông và bà xã Ái Châu là những gương mặt quen thuộc với người xem phim truyền hình. 

Không ồn ào, nhiều điều tiếng như nhiều gương mặt tên tuổi trong làng giải trí Việt, Huỳnh Đông và bà xã đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên cùng con trai đầu lòng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, sau sinh em bé, bà xã Ái Châu ngày càng xinh đẹp, mặn mà khiến nhiều người ganh tỵ với nam diễn viên khi có đầy đủ cả vợ đẹp lẫn con ngoan.

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Trong ngày cưới, Huỳnh Đông khiến nhiều người ganh tỵ vì cô dâu xinh hơn hot girl - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Bà xã Huỳnh Đông vẫn rất xinh đẹp khi mang thai ở tháng thứ 5 - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Thậm chí, Ái Châu vẫn rất rạng rỡ thân mật bên cạnh ông xã khi sắp "vượt cạn" - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Bà xã Huỳnh Đông - Ái Châu từng là Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2005, đặc biệt, cô còn là người mẫu kiêm diễn viên. Nhưng, sau khi kết hôn, người đẹp tạm rời xa thế giới showbiz để ở nhà chăm con - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Chỉ một thời gian ngắn sau sinh Ái Châu đã tự tin chụp ảnh khoe làn da không son phấn trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Cuộc sống hạnh phúc của nam diễn viên và bà xã khiến nhiều người ganh tỵ - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Vừa sinh con đầu lòng, bà xã Huỳnh Đông đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Hình ảnh của Ái Châu sau sinh 7 tháng, cô tự tin khoe vóc dáng thon gọn và diện áo dài chụp ảnh bên ông xã - Ảnh: Internet

Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông
Xuất hiện trong đám cưới của Lê Phương, Ái Châu rạng rỡ không hề thua kém cô dâu - Ảnh: Internet

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