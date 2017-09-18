Nhan sắc khó tin chỉ vài tháng sau sinh của bà xã Huỳnh Đông

Từng khiến dân mạng ganh tỵ khi lấy được vợ xinh hơn hot girl, Huỳnh Đông lại tiếp tục khiến nhiều quý ông choáng hơn khi nhìn thấy nhan sắc của bà xã anh sau sinh.

Nổi tiếng nhờ thực lực và sự lao động không biết mệt mỏi, Huỳnh Đông và bà xã Ái Châu là những gương mặt quen thuộc với người xem phim truyền hình.

Không ồn ào, nhiều điều tiếng như nhiều gương mặt tên tuổi trong làng giải trí Việt, Huỳnh Đông và bà xã đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, bình yên cùng con trai đầu lòng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, sau sinh em bé, bà xã Ái Châu ngày càng xinh đẹp, mặn mà khiến nhiều người ganh tỵ với nam diễn viên khi có đầy đủ cả vợ đẹp lẫn con ngoan.

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