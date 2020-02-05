Sau gần 10 năm chung sống, bà xã Huỳnh Đông lần đầu tiết lộ về thời gian suy sụp khi có người thứ 3 xuất hiện

Mới đây, bà xã Huỳnh Đông – người đẹp Ái Châu đã có những trải lòng về cuộc sống hôn nhân đến người hâm mộ trên một show truyền hình.

Từ sau khi “về chung một nhà”, vợ chồng diễn viên Huỳnh Đông và Á hậu Ái Châu khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy nhiên mới đây, cả hai đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân với khán giả trong một chương trình truyền hình.

Huỳnh Đông và Ái Châu trải lòng về cuộc sống hôn nhân - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của cặp đôi, cả hai dành nhiều thời gian hơn cho gia đình thay vì các hoạt động nghệ thuật. Huỳnh Đông cho biết bản thân không rút lui khỏi làng giải trí hay từ bỏ nghiệp diễn mà chỉ hạn chế để có thể chăm lo tốt hơn cho những người thân yêu: “Mình không muốn suốt ngày ngoài đường làm những công việc chiếm hết thời gian của mình và mình dành thời gian đó cho con mình”.

Không còn tham gia diễn xuất nhiều, Huỳnh Đông thử sức với vai trò đạo diễn cho một số phim điện ảnh – Ảnh: Internet

Khi được hỏi về những khó khăn gặp phải sau khi kết hôn, bà xã Huỳnh Đông nhớ lại khoảng thời gian suy sụp vì có người thứ 3 xuất hiện: “Có một biến cố hơi lớn là giữa Đông và Châu từng có người thứ ba xuất hiện. Thời điểm đó thì mình bị suy sụp, mất phương hướng và không biết phải làm gì”. Tuy nhiên, cả hai đã vượt qua giai đoạn sóng gió này và dần dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Vốn là người nhạy cảm, Ái Châu từng suy sụp khi phát hiện cuộc hôn nhân của mình có ‘kẻ thứ 3’ – Ảnh: Internet

Huỳnh Đông cũng thừa nhận rằng từng để bà xã phải ghen tuông nhiều lần nhưng sau đó anh nhận ra gia đình mới là chỗ dựa vững chắc nhất cho mình.

Gia đình hạnh phúc của Huỳnh Đông - Ảnh: Internet

Hiện tại, sau gần 10 năm chung sống, tổ ấm nhỏ của Huỳnh Đông và Ái Châu ngày càng hạnh phúc khi có thêm con trai Happy.

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