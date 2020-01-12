Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em gay gắt 'xin mời lên tòa có pháp luật giải quyết'

Hậu trường 12/01/2020 14:53

Hoa khôi Nam Em cho biết, cô đã cắt đứt quan hệ với VJ Quốc Bảo từ lâu. Đồng thời, chân dài này yêu cầu ca sĩ Bảo Trân không nhắc tên mình trong bất kỳ trường hợp nào.

Những ngày vừa qua, dư luận liên tục dậy sóng khi Hoa khôi Nam Em bị ca sĩ Bảo Trân đăng đàn tố là "người thứ 3". Trước những thông tin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của bản thân, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã chính thức lên tiếng.

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Nam Em vướng ồn ào 'người thứ 3' phá đám hạnh phúc của đàn em - Ảnh: Internet

Chân dài này cho biết đã cắt đứt quan hệ với VJ Quốc Bảo từ lâu khi biết được những chuyện không tốt. Cô yêu cầu Bảo Trân không nhắc đến mình trong bất cứ chuyện gì: "Không quen biết bạn Trân, nên Trân không được nhắc tên Nam Em dù trong bất cứ chuyện gì, nếu Nam Em có làm gì sai pháp luật xin mời ra tòa kiện Nam Em. Còn chuyện gia đình Trân tự giải quyết. Yêu cầu bên phía Trân cư xử văn minh và không có thái độ vu khống hoặc tố cáo. Nếu tiếp tục vi phạm xin mời lên tòa có pháp luật giải quyết". Nam Em còn nhấn mạnh: "Là phụ nữ đã khổ, nên xin đừng làm khổ nhau nữa".

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Nam Em yêu cầu Bảo Trân cư xử văn minh nếu không sẽ kiện ra tòa - Ảnh: FB

Mới đây nhất, VJ Quốc Bảo cũng đăng bài viết dài nhắn đến Bảo Trân và gửi lời xin lỗi Nam Em. Nam VJ thừa nhận đã có con với Bảo Trân sau thời gian ngắn tìm hiểu. Cặp đôi vẫn chưa tổ chức hôn lễ vì cần thêm thời gian để xác định lại tình cảm của nhau. Theo chia sẻ, Quốc Bảo đã rung động với Nam Em, nhưng ban đầu đó chỉ là tình cảm đơn phương của riêng anh. 

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VJ Quốc Bảo, người được cho là có quan hệ tình cảm với Nam Em - Ảnh: Internet

Quốc Bảo viết: "Ở đây không ai tranh cướp gì của ai cả, sau khi kết thúc với em, anh và người mới mới bắt đầu và anh cũng chưa nói với bạn về việc anh đã có con. Sau 1 thời gian bạn biết và cho tới bây giờ tụi anh chỉ là bạn bè. Có lúc bạn nói với anh là muốn gặp em để nói cho em hiểu rằng bạn không làm vậy!

Bảo muốn gửi lời xin lỗi tới Nam Em, vì anh đã lôi em vào cuộc để em phải chịu những lời không hay, vì anh mà em phải chịu điều tiếng! Dù ta đã kết thúc với nhau!".

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Ca sĩ Bảo Trân - người được cho là đã cố tình kiếm chuyện với Hoa khôi Nam Em trên thảm đỏ sự kiện mới đây bất ngờ lên tiếng.

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