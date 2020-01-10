Sau khi 'cà khịa' Nam Em chốn đông người, ca sĩ Bảo Trân gay gắt: 'Phá hoại gia đình kẻ khác mới là cặn bã'

Nhiều người tỏ thái độ bức xúc vì cho rằng Bảo Trân đã cố ý gây hấn, kiếm chuyện với chân dài 9x. Không ít dân mạng còn vào tận trang cá nhân của nữ ca sĩ trẻ để mắng chửi.

Nhiều giờ qua, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip Hoa khôi Nam Em bị một đồng nghiệp nữ lườm nguýt tại sự kiện. Người này được cho là thành viên của nhóm nhạc Gemini - ca sĩ Bảo Trân . Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các fan của Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015.

Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng, Bảo Trân không lên tiếng xin lỗi hay có động thái xoa dịu dư luận. Trái lại, cô nàng còn đăng tải status gay gắt ẩn ý chuyện Nam Em đã phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Động thái mới nhất của Bảo Trân - Ảnh: FB

Một thành viên khác của nhóm Gemini chỉ trích Nam Em - Ảnh: Internet

Nguyên văn dòng trạng thái của ca sĩ Bảo Trân: "Thứ vô đạo đức như nó ta liếc thế là còn nhẹ đấy, nhắc tên nó ta còn thấy bẩn miệng. Những người không biết thì ta không trách. Nhưng tốt nhất đừng có mất dạy quá, đừng có mạnh miệng khi chưa biết gì cả.

Ta trân trọng gia đình ta hơn cả mạng sống. Chỉ có thứ không biết gia đình thiêng liêng như thế nào, phá hoại gia đình kẻ khác mới là cặn bã.

Nhưng mà cứ đợi đi, sự thật còn chờ em đấy em. Dạy dỗ lại fan của em đi nhé! (Mong là đến được mắt chính chủ, chứ Facebook nó ta block lâu rồi)".

Nam Em xuất hiện với hình ảnh gợi cảm tại lễ trao giải âm nhạc - Ảnh: FB

Về phía Nam Em, cô vừa có động thái đầu tiên trên trang cá nhân. Chân dài này tự động viên bản thân: "Cuộc sống dạy tôi phải mạnh mẽ sau những lần bị tổn thương, nên bản thân phải tự thương lấy mình. Tôi không thể cứ ngồi yên một chỗ mà chờ người tới cứu. Giờ tôi phải đứng dậy và mạnh mẽ bước đi trong sự kiêu hãnh và thần thái. Be strong".