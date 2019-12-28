Jun Phạm, Huỳnh Lập, Nam Em, Nam Anh lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi sao xanh 2019

Thảm đỏ lễ trao giải Ngôi sao xanh 2019 quy tụ đông đảo nghệ sĩ như NSƯT Thành Lộc, diễn viên Lương Thế Thành, Hứa Minh Đạt, Huỳnh Lập, Duy Khánh, Lãnh Thanh, Hoàng Yến Chibi…
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Tối 27/12, lễ trao giải Ngôi sao xanh 2019 đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Ngay từ sớm, đông đảo nghệ sĩ đã xuất hiện lộng lẫy và nổi bật trên thảm đỏ.
Với sự đổi mới đột phá về số lượng hạng mục giải thưởng từ 17 lên 24, giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay được tổ chức với quy mô vô cùng hoành tráng và nhận được sự quan tâm từ truyền thông, nghệ sĩ và khán giả.
Thảm đỏ Ngôi sao xanh 2019 quy tụ các nhà làm phim, nghệ sĩ được khán giả yêu mến như đạo diễn Lê Cung Bắc, NSƯT Thành Lộc, đạo diễn Dũng Nghệ, diễn viên Lương Thế Thành, Hứa Minh Đạt, Đinh Y Nhung, Lê Bê La, Hoàng Yến Chibi, Huyme, Võ Đăng Khoa, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy, Á Hậu Việt Nam 2018 Thúy An….
Bên cạnh sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt Nam, giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay còn có sự tham gia của hai diễn viên nước ngoài Shivani Surve, nữ chính phim “Đừng rời xa em” và ngôi sao nhí Kartikey Malviya - nam chính phim “Vị vua huyền thoại”.
Lần đầu xuất hiện trên thảm đỏ Ngôi sao xanh 2019, hai ngôi sao Bollywood để lại ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái chuyên nghiệp, ấn tượng.