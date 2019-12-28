Jun Phạm, Huỳnh Lập, Nam Em, Nam Anh lộng lẫy tại thảm đỏ Ngôi sao xanh 2019

Tối 27/12, lễ trao giải Ngôi sao xanh 2019 đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Ngay từ sớm, đông đảo nghệ sĩ đã xuất hiện lộng lẫy và nổi bật trên thảm đỏ.

Jun Phạm xuất hiện tại sự kiện

Với sự đổi mới đột phá về số lượng hạng mục giải thưởng từ 17 lên 24, giải thưởng Ngôi sao xanh năm nay được tổ chức với quy mô vô cùng hoành tráng và nhận được sự quan tâm từ truyền thông, nghệ sĩ và khán giả.