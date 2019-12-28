Vợ chồng Việt Hương kỷ niệm 15 năm bên nhau, tiết lộ nên duyên qua hộp cơm tấm

Kỷ niệm 15 năm tình yêu, vợ chồng danh hài Việt Hương - Hoài Phương khoe khoảnh khắc "tình bể bình" bên nhau.
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Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên cạnh bà xã Việt Hương kỷ niệm ngày yêu nhau. 15 năm trôi qua, vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào như thuở ban đầu khiến dân mạng ngưỡng mộ.
Chồng Việt Hương nhắn lời yêu thương cho vợ: "Christmas Day - Ngày này năm đấy anh và em đã đến với nhau qua hộp cơm tấm em chia sẻ cùng anh. 15 năm rồi nhưng vẫn đầu gối vai kề. Cảm ơn em đã luôn là người vợ tuyệt vời nhất. Mình lại cùng nhau nắm tay đi tiếp 15 năm nữa em nhé!".
Dù bận rộn lịch quay cuối năm nhưng vào ngày đặc biệt này, danh hài Việt Hương vẫn sắp xếp thời gian bên cạnh ông xã. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ diện đồ đôi, nở nụ cười hạnh phúc bên chiếc bánh kem nhỏ xinh. Việt Hương không ngần ngại thể hiện tình cảm với ông xã bằng nụ hôn ngọt lịm trên má.
Hiện tại, vì công việc nên phần lớn thời gian nữ danh hài ở Việt Nam, nhạc sĩ Hoài Phương sống tại Mỹ cùng con gái. Dù không có nhiều thời gian bên nhau nhưng vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ được lửa hôn nhân. Hiểu được tính chất công việc của vợ, Hoài Phương lo chu đáo mọi việc, chăm con giúp Việt Hương yên tâm phát triển sự nghiệp. Về phía nữ nghệ sĩ, dù bận rộn đến đâu nhưng vào những dịp lễ, Tết cô đều không nhận show để đoàn tụ cùng chồng con.