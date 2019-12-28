Vợ chồng Việt Hương kỷ niệm 15 năm bên nhau, tiết lộ nên duyên qua hộp cơm tấm

Trên trang cá nhân, nhạc sĩ Hoài Phương thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ loạt ảnh tình tứ bên cạnh bà xã Việt Hương kỷ niệm ngày yêu nhau. 15 năm trôi qua, vợ chồng nghệ sĩ vẫn giữ được tình cảm ngọt ngào như thuở ban đầu khiến dân mạng ngưỡng mộ.

Cả hai diện đồ đôi và trao nhau nụ hôn ngọt ngào - Ảnh: FB

Chồng Việt Hương nhắn lời yêu thương cho vợ: "Christmas Day - Ngày này năm đấy anh và em đã đến với nhau qua hộp cơm tấm em chia sẻ cùng anh. 15 năm rồi nhưng vẫn đầu gối vai kề. Cảm ơn em đã luôn là người vợ tuyệt vời nhất. Mình lại cùng nhau nắm tay đi tiếp 15 năm nữa em nhé!".

Chiếc bánh kem đặc biệt có hình hộp cơm tấm đánh dấu tình yêu - Ảnh: FB

Fan thích thú khi cặp đôi trao nhẫn tình nhân cho nhau - Ảnh: FB

Dù bận rộn lịch quay cuối năm nhưng vào ngày đặc biệt này, danh hài Việt Hương vẫn sắp xếp thời gian bên cạnh ông xã. Trong ảnh, vợ chồng nghệ sĩ diện đồ đôi, nở nụ cười hạnh phúc bên chiếc bánh kem nhỏ xinh. Việt Hương không ngần ngại thể hiện tình cảm với ông xã bằng nụ hôn ngọt lịm trên má.