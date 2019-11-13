Sau 2 năm mới đi dự đám cưới, Việt Hương phản ứng bất ngờ khi bị chê 'mặc lố'

Danh hài Việt Hương đăng tải dòng chia sẻ phân trần về bộ trang phục gợi cảm mặc tham dự hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vào ngày 9/11.

Hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng quy tụ hàng trăm nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Tất cả đều chọn cho mình trang phục nổi bật và phù hợp nhất khi xuất hiện trong đám cưới thế kỷ tại Phú Quốc. Nghệ sĩ Việt Hương cũng không ngoại lệ. 2 năm sau án tự phạt, nữ danh hài diện "bộ cánh" đen, khoe vòng 1 gợi cảm trong đám cưới đàn em. Thế nhưng, bà mẹ một con lại nhận về một số bình luận chê bai vì trang phục hơi lố.

Việt Hương hội ngộ nhiều sao Việt khi dự đám cưới Đông Nhi tại Phú Quốc - Ảnh: FB Đây là đám cưới đầu tiên nữ nghệ sĩ tham dự sau sự cố 'làm lố' vào năm 2017 - Ảnh: FB Mới đây, danh hài Việt Hương đã lên tiếng phân trần trên trang cá nhân: "Nói thiệt là bữa đi ăn đám cưới bé Nhi - Thắng chị không biết sẽ mặc sao cho hợp, ở biển thì hơi quá với bộ đồ của mình? Nhưng nếu sau đó vô ăn tiệc thì bộ đồ hợp lý vì không biết nhà hàng đẳng cấp sao, nhưng hôm đó fan trẻ có thể thấy hơi già. Nhưng các cô chú khách mời của ba má chú rể cô dâu thì yêu quý khoái bộ đồ chụp hình quá trời. Thôi thì có này có kia, nhưng khúc xuống sàn quẩy em không đem theo đồ nên chơi luôn mọi người thông cảm nhảy đầm đồ dạ tiệc. Mọi người thông cảm".

Đến chúc mừng đàn em, nữ danh hài quẩy hết mình dù diện đầm dài bó sát cơ thể - Ảnh: FB Dưới phần bình luận, rất đông bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận động viên nữ danh hài. Người hâm mộ còn khen ngợi trang phục của Việt Hương: "Siêu đẹp luôn chị ơi"; "Xinh lung linh luôn à"; "Đẹp và dễ thương quá chị ơi"; "Chị Hương quá đẹp và siêu dễ thương"...

Lý do Việt Hương đến tận Phú Quốc chúc mừng Đông Nhi sau 2 năm không dự đám cưới nào, kể cả hôn lễ Trường Giang Danh hài Việt Hương diện trang phục gợi cảm đến chúc mừng hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau ồn ào làm lố cách đây 2 năm.

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