Sau 2 năm mới đi dự đám cưới, Việt Hương phản ứng bất ngờ khi bị chê 'mặc lố'

Hậu trường 13/11/2019 15:58

Danh hài Việt Hương đăng tải dòng chia sẻ phân trần về bộ trang phục gợi cảm mặc tham dự hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vào ngày 9/11.

Hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng quy tụ hàng trăm nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt. Tất cả đều chọn cho mình trang phục nổi bật và phù hợp nhất khi xuất hiện trong đám cưới thế kỷ tại Phú Quốc.

Nghệ sĩ Việt Hương cũng không ngoại lệ. 2 năm sau án tự phạt, nữ danh hài diện "bộ cánh" đen, khoe vòng 1 gợi cảm trong đám cưới đàn em. Thế nhưng, bà mẹ một con lại nhận về một số bình luận chê bai vì trang phục hơi lố.

Sau 2 năm mới đi dự đám cưới, Việt Hương phản ứng bất ngờ khi bị chê 'mặc lố' - Ảnh 1
Việt Hương hội ngộ nhiều sao Việt khi dự đám cưới Đông Nhi tại Phú Quốc - Ảnh: FB
Sau 2 năm mới đi dự đám cưới, Việt Hương phản ứng bất ngờ khi bị chê 'mặc lố' - Ảnh 2
Đây là đám cưới đầu tiên nữ nghệ sĩ tham dự sau sự cố 'làm lố' vào năm 2017 - Ảnh: FB

Mới đây, danh hài Việt Hương đã lên tiếng phân trần trên trang cá nhân: "Nói thiệt là bữa đi ăn đám cưới bé Nhi - Thắng chị không biết sẽ mặc sao cho hợp, ở biển thì hơi quá với bộ đồ của mình? Nhưng nếu sau đó vô ăn tiệc thì bộ đồ hợp lý vì không biết nhà hàng đẳng cấp sao, nhưng hôm đó fan trẻ có thể thấy hơi già.

Nhưng các cô chú khách mời của ba má chú rể cô dâu thì yêu quý khoái bộ đồ chụp hình quá trời. Thôi thì có này có kia, nhưng khúc xuống sàn quẩy em không đem theo đồ nên chơi luôn mọi người thông cảm nhảy đầm đồ dạ tiệc. Mọi người thông cảm".

Sau 2 năm mới đi dự đám cưới, Việt Hương phản ứng bất ngờ khi bị chê 'mặc lố' - Ảnh 3

Sau 2 năm mới đi dự đám cưới, Việt Hương phản ứng bất ngờ khi bị chê 'mặc lố' - Ảnh 4
Đến chúc mừng đàn em, nữ danh hài quẩy hết mình dù diện đầm dài bó sát cơ thể - Ảnh: FB

Dưới phần bình luận, rất đông bạn bè và người hâm mộ để lại bình luận động viên nữ danh hài. Người hâm mộ còn khen ngợi trang phục của Việt Hương: "Siêu đẹp luôn chị ơi"; "Xinh lung linh luôn à"; "Đẹp và dễ thương quá chị ơi"; "Chị Hương quá đẹp và siêu dễ thương"...

Lý do Việt Hương đến tận Phú Quốc chúc mừng Đông Nhi sau 2 năm không dự đám cưới nào, kể cả hôn lễ Trường Giang

Lý do Việt Hương đến tận Phú Quốc chúc mừng Đông Nhi sau 2 năm không dự đám cưới nào, kể cả hôn lễ Trường Giang

Danh hài Việt Hương diện trang phục gợi cảm đến chúc mừng hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng sau ồn ào làm lố cách đây 2 năm.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Hương Đông Nhi và Ông Cao Thắng đám cưới Đông Nhi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 48 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 48 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026