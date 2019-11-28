Hài như Việt Hương, đòi tiền ăn Tết cũng phải 'chất như nước cất' thế này mới chịu

Hậu trường 28/11/2019 14:55

Đòi nợ cũng phải độc đáo hơn người, nghệ sĩ Việt Hương khiến cộng đồng mạng cười "không nhặt được mồm" vì sự hài hước của mình.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Việt Hương thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết với mục đích đòi nợ. Dù là đòi tiền nhưng nữ danh hài vẫn khiến mọi người thích thú bởi sự hài hước của mình.

Việt Hương viết: "Thắp nhang lạy các thánh nợ, trả tiền em, sắp Tết... khi mượn nợ, nội ngoại hàng xóm em nó cũng biết, khi trả nó hỏi mình tên gì? Khi mượn nó nói nhiêu mình đưa nhiêu, khi trả nó trả nhiêu mình mừng nhận được bao nhiêu tùy lòng thương của nó. Em cũng bái em luôn, nói cho vui, chứ người ta thường kết 1 câu tươi xanh, ngu ráng chịu ai biểu cho mượn".

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Kèm theo bài đăng đòi nợ, nữ nghệ sĩ còn chia sẻ bức ảnh này để dằn mặt - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của danh hài Việt Hương nhận được sự đồng cảm của đông đảo dân mạng. Ngoài ra, không ít người hâm mộ vào góp vui bằng những bình luận hài hước.

"Đòi nợ mà cũng hài hước nữa không thèm trả để nợ cho vui nhà vui cửa"; "Đòi nợ mà dễ thương quá"; "Chứ sao! Nghệ sĩ người ta phải nghèo, đằng này nghệ sĩ mà nhiều tiền cho vay là sao?"; "Ai thiếu trả cho bả đi. Không Tết đến dọn nhà"... một số bình luận vui của fan.

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Ngoài những bình luận động viên vì hiểu nỗi lòng của Việt Hương...
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... cư dân mạng còn chế ảnh hài hước thế này đây - Ảnh: FB

Trước đó vào đầu tháng 11 vừa qua, nữ nghệ sĩ đã đăng tải clip chửi thẳng những "con nợ" lỳ lợm, quá hạn trả tiền vẫn "im hơi lặng tiếng". Cô còn bức xúc kể chuyện bị xúc phạm danh dự và nghề nghiệp dù có lòng tốt cho người quen mượn 300 triệu không tính lãi nhưng hơn 1 năm vẫn chưa trả.

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Danh hài Việt Hương đăng tải dòng chia sẻ phân trần về bộ trang phục gợi cảm mặc tham dự hôn lễ của Đông Nhi và Ông Cao Thắng vào ngày 9/11.

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