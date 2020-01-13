Cho rằng mình bị vu khống và lợi dụng, Hoa khôi Nam Em không tiếp tục im lặng chịu đựng mà quyết định đâm đơn kiện.

Việc Hoa khôi Nam Em bị ca sĩ Bảo Trân đăng đàn tố là "kẻ thứ 3" khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Trước làn sóng chỉ trích, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã lên tiếng giải thích. Chân dài 9x cho biết đã kết thúc quan hệ tình cảm với VJ Quốc Bảo từ lâu khi biết những điều không tốt về anh. Cô yêu cầu phía Bảo Trân cư xử văn minh và không được phép nhắc đến tên mình trong mọi trường hợp. Nam Em còn cảnh cáo sẽ kiện ra tòa nếu đàn em không nghe theo.

Scandal 'tình tay 3' đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sáng 13/1, Bảo Trân tiếp tục đăng tải status dài chỉ trích bạn trai cũ VJ Quốc Bảo vì bênh vực Nam Em và chối bỏ tình cảm với mình.

Sau nửa ngày im lặng, Nam Em chính thức lên tiếng. Chân dài này quyết "chơi khô máu" vì cho rằng mình bị lợi dụng và vu khống.

Nam Em không tiếp tục im lặng và quyết định kiện - Ảnh: FB

Nam Em chia sẻ: "Tui xin phép được đâm đơn kiện vụ này. Tui không im lặng nữa. Vừa lợi dụng mà còn vừa vu khống ai mà nhịn cho nổi. Thử hỏi mọi người ở trong vị trí của tôi đi. Chơi khô máu luôn. Tui hiền quá nhiều rồi. Không hiền nữa".

Trước đó, VJ Quốc Bảo đã lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Anh xin lỗi Nam Em vì làm ảnh hưởng đến cô - Ảnh: Internet

Chỉ sau ít phút đăng tải, dòng chia sẻ của cô đã nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trong khi Nam Em quyết tâm kiện để chứng minh mình trong sạch thì không ít người vẫn chỉ trích, mỉa mai chân dài này.

Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em gay gắt 'xin mời lên tòa có pháp luật giải quyết' Hoa khôi Nam Em cho biết, cô đã cắt đứt quan hệ với VJ Quốc Bảo từ lâu. Đồng thời, chân dài này yêu cầu ca sĩ Bảo Trân không nhắc tên mình trong bất kỳ trường hợp nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-to-la-ke-thu-3-nam-em-quyet-dam-don-kien-choi-kho-mau-luon-348683.html