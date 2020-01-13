Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em quyết đâm đơn kiện: 'Chơi khô máu luôn'

Hậu trường 13/01/2020 17:23

Cho rằng mình bị vu khống và lợi dụng, Hoa khôi Nam Em không tiếp tục im lặng chịu đựng mà quyết định đâm đơn kiện.

Việc Hoa khôi Nam Em bị ca sĩ Bảo Trân đăng đàn tố là "kẻ thứ 3" khiến dư luận xôn xao nhiều ngày qua. Trước làn sóng chỉ trích, Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 đã lên tiếng giải thích. Chân dài 9x cho biết đã kết thúc quan hệ tình cảm với VJ Quốc Bảo từ lâu khi biết những điều không tốt về anh. Cô yêu cầu phía Bảo Trân cư xử văn minh và không được phép nhắc đến tên mình trong mọi trường hợp. Nam Em còn cảnh cáo sẽ kiện ra tòa nếu đàn em không nghe theo.

hoa khoi nam em giat chong
Scandal 'tình tay 3' đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sáng 13/1, Bảo Trân tiếp tục đăng tải status dài chỉ trích bạn trai cũ VJ Quốc Bảo vì bênh vực Nam Em và chối bỏ tình cảm với mình.

Sau nửa ngày im lặng, Nam Em chính thức lên tiếng. Chân dài này quyết "chơi khô máu" vì cho rằng mình bị lợi dụng và vu khống.

hoa khoi nam em giat chong 1
Nam Em không tiếp tục im lặng và quyết định kiện - Ảnh: FB

Nam Em chia sẻ: "Tui xin phép được đâm đơn kiện vụ này. Tui không im lặng nữa. Vừa lợi dụng mà còn vừa vu khống ai mà nhịn cho nổi. Thử hỏi mọi người ở trong vị trí của tôi đi. Chơi khô máu luôn. Tui hiền quá nhiều rồi. Không hiền nữa".

hoa khoi nam em giat chong 3
Trước đó, VJ Quốc Bảo đã lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Anh xin lỗi Nam Em vì làm ảnh hưởng đến cô - Ảnh: Internet

Chỉ sau ít phút đăng tải, dòng chia sẻ của cô đã nhận về hàng ngàn lượt like và bình luận từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trong khi Nam Em quyết tâm kiện để chứng minh mình trong sạch thì không ít người vẫn chỉ trích, mỉa mai chân dài này.

Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em gay gắt 'xin mời lên tòa có pháp luật giải quyết'

Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em gay gắt 'xin mời lên tòa có pháp luật giải quyết'

Hoa khôi Nam Em cho biết, cô đã cắt đứt quan hệ với VJ Quốc Bảo từ lâu. Đồng thời, chân dài này yêu cầu ca sĩ Bảo Trân không nhắc tên mình trong bất kỳ trường hợp nào.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em giật chồng VJ Quốc Bảo ca sĩ Bảo Trân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026