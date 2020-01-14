Quế Vân phản ứng đầy bất ngờ khi Nam Em bị tố là 'kẻ thứ 3'

Hậu trường 14/01/2020 17:00

Giữa lúc Hoa khôi Nam Em vướng lùm xùm "người thứ 3" phá đám hạnh phúc của người khác, Quế Vân gửi lời nhắn đến đàn em.

Nhiều ngày qua, Hoa khôi Nam Em trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vướng scandal "tình tay ba" với VJ Quốc Bảo và ca sĩ Bảo Trân. Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 bị đàn em đăng đàn tố thẳng mặt là "kẻ thứ 3". Sự việc khiến cô gặp không ít rắc rối, nhiều người còn vào tận trang cá nhân của chân dài này để chỉ trích, lên án.

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Vụ việc nhận được sự quan tâm của công chúng nhiều ngày qua - Ảnh: Internet

Giữa bão dư luận, Nam Em bất ngờ nhận được lời động viên, an ủi từ đàn chị thân thiết - ca sĩ Quế Vân. Cô cho rằng những gì đang diễn ra là nghiệp mà Nam Em phải trả. Quế Vân còn dành lời khuyên cho đàn em là hãy đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng nhất.

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Quế Vân và Nam Em là hai mỹ nhân có quan hệ thân thiết của làng giải trí - Ảnh: FB

"Tất cả những gì đang diễn ra chỉ là trả nghiệp thôi em à. Vạn vật, con người, họ đối với mình ra sao, mình đúng hay mình sai nó không còn quan trọng nữa. Bởi, cái quan trọng nhất đối với một con người đó là sự bình yên. Sóng gió chỉ làm cho mình trưởng thành hơn. Em hãy bước qua nó một cách hiên ngang, một cách buông bỏ, và coi nó như là gió thoảng mây bay ngang qua cuộc đời chị em ta.

Tất cả chỉ là bước đường đi thỉnh kinh. Ta còn gặp vô số tai ương, hạn ách. Hãy nhớ nhé! Bước qua nó nhẹ nhàng thôi. Ta không trả thù, không oán hận.

Mình sẽ chả bao giờ chết được. Bởi sống đúng thì có Cha Mẹ độ. Buông thôi em của chị!", Quế Vân nhắn nhủ.

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Nam Em đã tuyên bố sẽ kiện Bảo Trân vì bị lợi dụng và vu khống - Ảnh: Internet

Đến thời điểm hiện tại, Quế Vân là người duy nhất trong showbiz Việt dám lên tiếng bênh vực Nam Em. Trước đó, khi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 vướng scandal tình ái với Trường Giang, cô cũng là người hiếm hoi đứng về phía chân dài 9x.

Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em quyết đâm đơn kiện: 'Chơi khô máu luôn'

Bị tố là 'kẻ thứ 3', Nam Em quyết đâm đơn kiện: 'Chơi khô máu luôn'

Cho rằng mình bị vu khống và lợi dụng, Hoa khôi Nam Em không tiếp tục im lặng chịu đựng mà quyết định đâm đơn kiện.

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