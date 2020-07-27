Diễn viên Huỳnh Đông gặp tai nạn phải cấp cứu khiến người hâm mộ lo lắng

Hậu trường 27/07/2020 17:02

Trong quá trình ghi hình cho bộ phim mới, nam diễn viên Huỳnh Đông không may bị ngã gãy tay và phải nhập viện cấp cứu.

Cách đây ít phút, nữ diễn viên Ái Châu bất ngờ chia sẻ hình ảnh ông xã nằm nghỉ với cánh tay phải được nẹp cứng. Theo chia sẻ, Huỳnh Đông bị ngã gãy tay khi đang tham gia một bộ phim ở Đồng Nai và được xe cấp cứu chuyển về bệnh viện ở TP. Hồ Chí Minh để điều trị.

Trên trang Facebook cá nhân, bà xã Huỳnh Đông cho biết: “Thời tới, cản không kịp! Quá thương anh chị em đoàn phim sáng nay đã tích cực lo cho Đông! Giờ nhập viện chờ mổ thôi. Xui rủi không ai muốn... Thay mặt Đông, Châu rất xin lỗi và cảm ơn ekip đoàn mình nhiều!”.

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Bài đăng của nữ diễn viên Ái Châu - Ảnh: FB

Bên cạnh việc thông báo tình hình sức khỏe hiện tại của Huỳnh Đông, Ái Châu còn bày tỏ sự biết ơn đến các nhân viên đoàn phim đã giúp đỡ, lo lắng cho ông xã khi tai nạn xảy ra. Cô cũng gửi lời xin lỗi vì sự việc không may này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim.

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Huỳnh Đông không may gặp tai nạn khi đang quay phim - Ảnh: FB
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Một số bình luận của đồng nghiệp và cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ không giấu được sự lo lắng khi để lại nhiều bình luận hỏi han sức khỏe của ông xã Ái Châu: “Trời ơi, giờ sao rồi chị”, “Cố lên, thương hai em”, “Trời ơi. Tội ông anh em quá ạ. Mau khỏe anh ơi”, “Ôi anh Đông có làm sao không chị”, “Xót cho ảnh ghê đó chị”, “Đông Đông bị sao vậy em? Mong Đông chóng bình phục”, “Trời ơi! Còn xin lỗi gì nữa! Cố gắng lo cho ổng nha”…

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