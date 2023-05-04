Người mẫu Cổ Ngân lần đầu gặp gỡ con riêng và vợ cũ của bạn trai tỷ phú 75 tuổi, để lộ phản ứng đầy bất ngờ!

Hậu trường 04/05/2023 08:26

Mới đây, trong một đoạn clip được Cổ Ngân đăng tải, người đẹp tiết lộ lần đầu tiên gặp gỡ gia đình bạn trai khiến nhiều người quan tâm.

Câu chuyện tình giữa nàng mẫu Cổ Ngân (29 tuổi) và tỷ phú người Mỹ Wynn Katz (75 tuổi) đã từng gây xôn xao dư luận cách đây 3 năm. Họ đã tổ chức lễ đính hôn ở nơi sang trọng bậc nhất, khách sạn Time Squares Reverie - khách sạn 6 sao tại Sài Gòn. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay vào tháng 4/2021.

Người mẫu Cổ Ngân lần đầu gặp gỡ con riêng và vợ cũ của bạn trai tỷ phú 75 tuổi, để lộ phản ứng đầy bất ngờ! - Ảnh 1
Cổ Ngân và bạn trai 75 tuổi đã tổ chức lễ đính hôn ở nơi sang trọng bậc nhất, khách sạn Time Squares Reverie - khách sạn 6 sao tại Sài Gòn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất, Cổ Ngân bất ngờ công khai chuyện tái hợp với bạn trai tỷ phú sau 2 năm xa cách. Không những thế, người đẹp còn bay sang Mỹ để gặp và thăm bạn trai Wynn Katz. Nói đến thời điểm tái hợp, Kim Ngân chia sẻ:

"Khi chia tay, lý do hai đứa chấm dứt là vì yêu xa rất nản, đợi visa mỏi mòn không được do kẹt dịch. Mình và anh ấy không có ghen tuông gì vì quá hiểu và tin tưởng nhau nhưng chờ đợi visa quá lâu, dịch bệnh nên ở trong nhà hoài, đụng chuyện cãi nhau nên chia tay.

Thời gian sau đó, hai đứa vẫn thi thoảng chuyện trò, nhắn tin hỏi thăm cuộc sống. Mình có lịch hẹn phỏng vấn visa nên cả hai cảm thấy lại có cơ hội tiếp tục mối quan hệ. Hơn thế nữa từ lúc chia tay đến khi đó chưa ai có người yêu cả nên chỉ nửa năm sau ngày chia tay, bọn mình đã tái hợp rồi".

Người mẫu Cổ Ngân lần đầu gặp gỡ con riêng và vợ cũ của bạn trai tỷ phú 75 tuổi, để lộ phản ứng đầy bất ngờ! - Ảnh 2
Cổ Ngân bất ngờ công khai chuyện tái hợp với bạn trai tỷ phú sau 2 năm xa cách - Ảnh: Internet

Bên cạnh chuyện tình yêu của cặp đôi, nhiều người cũng tò mò về phản ứng của gia đình bạn trai Cổ Ngân. Mới đây, trong một đoạn clip được Cổ Ngân đăng tải, người đẹp tiết lộ lần đầu tiên gặp gỡ gia đình bạn trai khiến nhiều người quan tâm.

Người mẫu Cổ Ngân lần đầu gặp gỡ con riêng và vợ cũ của bạn trai tỷ phú 75 tuổi, để lộ phản ứng đầy bất ngờ! - Ảnh 3
Bên cạnh chuyện tình yêu của cặp đôi, nhiều người cũng tò mò về phản ứng của gia đình bạn trai Cổ Ngân - Ảnh: Internet

Theo đó, cặp đôi chênh lệch 46 tuổi này đã đến thăm gia đình con gái của tỷ phú vào dịp cuối tuần, nhân tiện ra mắt và chào hỏi tất cả mọi người. Trong clip, Cổ Ngân thoải mái gọi con riêng và cháu của Wynn Katz là con và cháu của mình. Điều này cho thấy mối quan hệ khá thoải mái giữa hai bên. Cũng tại buổi gặp mặt này, cô nàng còn cho cả vợ cũ tỷ phú lên sóng. 

Người mẫu Cổ Ngân lần đầu gặp gỡ con riêng và vợ cũ của bạn trai tỷ phú 75 tuổi, để lộ phản ứng đầy bất ngờ! - Ảnh 4
Người mẫu Cổ Ngân lần đầu gặp gỡ con riêng và vợ cũ của bạn trai tỷ phú 75 tuổi, để lộ phản ứng đầy bất ngờ! - Ảnh 5
Trong clip, Cổ Ngân thoải mái gọi con riêng và cháu của Wynn Katz là con và cháu của mình - Ảnh: Cắt từ clip

Mối quan hệ vui vẻ và thân thiết giữa Cổ Ngân và gia đình bạn trai tỷ phú khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và gửi lời chúc mừng. Nhiều người hâm mộ cũng hào hứng cho biết rất trông đợi ngày cưới của nàng mẫu này.

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