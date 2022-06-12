Người em thân thiết tiết lộ nhiều 'góc khuất' sau đêm diễn đầu tiên của Hoài Linh, nam danh hài bật khóc nức nở vì điều này?

Hậu trường 12/06/2022 21:38

Mới đây, trên trang cá nhân, một tài khoản được cho là người em thân thiết của Hoài Linh đã đăng tải bài viết tiết lộ về những câu chuyện phía sau đêm diễn đầu tiên của vở "Hoàn Châu cách cách" có sự góp mặt của nam danh hài.

Vào ngày 11/6 vừa qua, danh hài Hoài Linh đã có dịp tái hợp với khán giả qua vai diễn Dung ma ma trong vở Hoàn Châu cách cách của đoàn cải lương Huỳnh Long. Đây có thể xem là lần xuất hiện hiếm hoi của nam danh hài trên sân khấu cải lương tuồng cổ.

Được biết, trước đó, Hoài Linh từng tham gia vai diễn này trong clip cải lương cùng các nghệ sĩ nổi tiếng như Kim Tử Long, Vũ Linh, Ngọc Huyền,… nhưng đó đã là chuyện cách đây nhiều năm.

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Hoài Linh trong vai Dung ma ma - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân, một tài khoản tên S.M. được cho là người em thân thiết của Hoài Linh đã đăng tải bài viết tiết lộ về những câu chuyện phía sau xuất diễn đầu tiên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo đó, người này cho biết khi buổi diễn kết thúc, Hoài Linh đã bật khóc vì sự cố gắng của cả ê kip và thế hệ truyền nhân của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long vẫn giữ gìn tinh hoa của cải lương. Hoài Linh cũng khóc vì tình cảm của khán giả dành cho mình quá lớn khi diễn tới đâu khán giả cười tới đó.

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Bài viết của S.M. - Ảnh: Chụp màn hình

"Anh khóc vì đã đồng hành cùng với thế hệ truyền nhân của Đoàn tuồng cổ Huỳnh Long giữ gìn tinh hoa của cải lương…Thương cố soạn giả Bạch Mai, thương Bình Tinh mà Hoài Linh đã góp sức, tạo nên một động lực lớn cho toàn bộ ê kíp nghệ sĩ của đoàn cùng thăng hoa trên sân khấu…

Anh khóc vì tình cảm khán giả dành cho mình quá lớn…Anh xuất hiện với những tràng vỗ tay vang dội. Sau đó, anh diễn tới đâu, khán giả cười tới đó…Nét duyên chỉ có ở Hoài Linh vẫn còn nguyên vẹn…Có lẽ với vai Dung Ma Ma dù giả gái, nhưng khó ai có thể diễn xuất thần qua anh…!" - trích bài viết của tài khoản được cho là người em thân thiết của Hoài Linh.

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Tài khoản được cho là người em thân thiết của Hoài Linh cho biết nam danh hài đã khóc sau buổi biểu diễn - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, người này cũng dành nhiều lời khen "có cánh" cho đạo diễn Hữu Châu bởi: "Không chỉ tài đạo diễn, mà dù anh chỉ xuất hiện một cảnh vai Cô đào hát Kinh Kịch nhưng vẫn làm cho M.và khán giả nổi da gà". Cũng theo S.M., tối hôm qua, đạo diễn Hữu Châu cũng đứng trước bàn thờ soạn giả Bạch Mai và khóc vì hạnh phúc.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng để lại nhiều lời khen và tình cảm cho cho Hoài Linh. Có thể thấy, sau bao ồn ào, bên cạnh những lời chỉ trích thì đối với một số fan hâm mộ trung thành, Hoài Linh vẫn giữ được một vị trí vô cùng vững chắc.

 

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