Dù đã ở tuổi 50 và là bà mẹ 2 con nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn khiến nhiều đàn em phải ganh tỵ khi sở hữu vòng eo có số đo 55cm đầy cuốn hút không thua gì "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.
Mới đây, diễn viên Chiều Xuân đã khiến nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ khi tiết lộ số đo vòng eo 55cm của mình. Cô chia sẻ đây là kết quả sau 2 tháng kiên trì giảm cân của mình. Nhiều đàn em như Vũ Khắc Tiệp, ca sĩ Thái Tài, diễn viên Mai Thu Huyền… cũng lên tiếng bày tỏ sự thán phục nữ diễn viên đàn chị.
Đáng chú ý, nữ diễn viên đã 50 tuổi và đã có tới 2 mặt con.
Diễn viên Chiều Xuân bất ngờ tiết lộ vòng eo 55cm trên trang facebook cá nhân khiến nhiều chị em ngưỡng mộ - Ảnh: Facebook
Dù đã ở tuổi 50 nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng cân đối, cuốn hút - Ảnh: Facebook
Ở tuổi xế chiều, bà mẹ 2 con vẫn tự tin khoe vóc dáng cân đối cùng nét đẹp rạng ngời không tuổi - Ảnh: Ngoisao.vn
Nhiều đàn em như Vũ Khắc Tiệp, diễn viên Mai Thu Huyền cũng khen ngợi và ngưỡng mộ vóc dáng của diễn viên Chiều Xuân - Ảnh: Facebook
Ca sĩ Thái Tài cũng khen ngợi nét đẹp không tuổi của đàn chị - Ảnh: Internet
Ở độ tuổi 50, diễn viên Chiều Xuân vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ trung cùng làn da trắng mịn tươi trẻ - Ảnh: Internet
Vóc dáng của "Mỹ nhân không tuổi" này khiến nhiều diễn viên đàn em còn phải cố gắng rất nhiều mới có thể sánh kịp - Ảnh: Internet
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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dep-u50-so-huu-vong-eo-con-kien-55cm-thach-thuc-ca-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-227220.html