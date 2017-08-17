Dù đã ở tuổi 50 và là bà mẹ 2 con nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn khiến nhiều đàn em phải ganh tỵ khi sở hữu vòng eo có số đo 55cm đầy cuốn hút không thua gì "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

Mới đây, diễn viên Chiều Xuân đã khiến nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ khi tiết lộ số đo vòng eo 55cm của mình. Cô chia sẻ đây là kết quả sau 2 tháng kiên trì giảm cân của mình. Nhiều đàn em như Vũ Khắc Tiệp, ca sĩ Thái Tài, diễn viên Mai Thu Huyền… cũng lên tiếng bày tỏ sự thán phục nữ diễn viên đàn chị.

Đáng chú ý, nữ diễn viên đã 50 tuổi và đã có tới 2 mặt con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dep-u50-so-huu-vong-eo-con-kien-55cm-thach-thuc-ca-nu-hoang-noi-y-ngoc-trinh-227220.html