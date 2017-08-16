'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân khiến thực khách đứng hình, buông đũa

Hậu trường 16/08/2017 10:09

Sau ca đại phẫu lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây choáng khi mặc hở bạo khoe vòng 1 khủng ở chốn đông người. Mới đây, khi xuất hiện tại nhà hàng, người đẹp đã khiến đông đảo thực khách đứng hình, không thể rời mắt khi nhìn mình.

Sau khi thực hiện ca đại phẫu toàn thân nâng ngực, độn mông, hút mỡ bụng với chi phí trên nửa tỷ đồng, “Nữ hoàng dao kéo” đã nhanh chóng hồi phục và trở lại với công việc của mình. 

Bình thường, người đẹp đã rất thích khoe 3 vòng nóng bỏng sexy. Kể từ sau khi dùng “dao kéo” và quyết tâm trở thành “siêu vòng 3” của Việt Nam, Phi Thanh Vân lại càng siêng khoe thân hình "đồng hồ cát" ở mọi nơi, mọi lúc.

Mới đây, người đẹp xuất hiện tại một nhà hàng và có màn khoe ngực khủng khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt.

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Phi Thanh Vân khoe vòng 1 khủng tại nhà hàng - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Vòng 1 ngồn ngộn sau khi nâng cấp được người đẹp khoe ra tối đa khiến người đối diện "bỏng mắt" - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Nhiều khách hàng phải nghẹt thở vì sự nóng bỏng của bà mẹ một con - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Phi Thanh Vân mặc thiếu vải hết cỡ để phô diễn bộ ngực ngồn ngộn - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Sau khi đại phẫu toàn thân, số đo hiện tại của "Nữ hoàng dao kéo" là 93-60-104. Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
"Nữ hoàng dao kéo" thường diện trang phục mỏng xuyên thấu để khoe thân hình "đồng hồ cát" của mình - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Đây không phải lần đầu tiên Phi Thanh Vân khoe vòng 1 khủng ở chốn đông người - Ảnh: Internet

'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng
Bà mẹ một con đang rất hài lòng về thân hình của mình sau ca đại phẫu toàn thân lần thứ 15 - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân và chồng trẻ sau ly hôn: Kẻ đập đi xây lại, người quấn quýt bên "tình già"

Phi Thanh Vân và chồng trẻ sau ly hôn: Kẻ đập đi xây lại, người quấn quýt bên "tình già"

Phi Thanh Vân và chồng trẻ mới chỉ một thời gian ngắn nhưng cuộc sống của cả hai đã thay đổi chóng mặt. Người lấy vợ Việt kiều giàu có, kẻ "đại trùng tu nhan sắc" khiến dân mạng xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Thanh Vân nữ hoàng dao kéo nữ hoàng thị phi Phẫu thuật thẩm mỹ sao Việt vòng 1 ngực khủng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 1 giờ 42 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 2 giờ 42 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 3 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 6 giờ 42 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42