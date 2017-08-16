'Vác' ngực khủng vào nhà hàng, Phi Thanh Vân tiếp tục khoe hàng

Sau ca đại phẫu lần thứ 15, Phi Thanh Vân lại tiếp tục gây choáng khi mặc hở bạo khoe vòng 1 khủng ở chốn đông người. Mới đây, khi xuất hiện tại nhà hàng, người đẹp đã khiến đông đảo thực khách đứng hình, không thể rời mắt khi nhìn mình.

Sau khi thực hiện ca đại phẫu toàn thân nâng ngực, độn mông, hút mỡ bụng với chi phí trên nửa tỷ đồng, “Nữ hoàng dao kéo” đã nhanh chóng hồi phục và trở lại với công việc của mình.

Bình thường, người đẹp đã rất thích khoe 3 vòng nóng bỏng sexy. Kể từ sau khi dùng “dao kéo” và quyết tâm trở thành “siêu vòng 3” của Việt Nam, Phi Thanh Vân lại càng siêng khoe thân hình "đồng hồ cát" ở mọi nơi, mọi lúc.

Mới đây, người đẹp xuất hiện tại một nhà hàng và có màn khoe ngực khủng khiến mọi người xung quanh không thể rời mắt.

Phi Thanh Vân và chồng trẻ sau ly hôn: Kẻ đập đi xây lại, người quấn quýt bên "tình già" Phi Thanh Vân và chồng trẻ mới chỉ một thời gian ngắn nhưng cuộc sống của cả hai đã thay đổi chóng mặt. Người lấy vợ Việt kiều giàu có, kẻ "đại trùng tu nhan sắc" khiến dân mạng xôn xao.

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