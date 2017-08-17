Ngày 16/8, nữ dancer Triệu Vân, bạn thân của Lâm Vinh Hải khiến dư luận xôn xao khi tố Lý Phương Châu ngoại tình với bạn thân của chồng cũ là Hiền Sến trên trang facebook cá nhân.

Sau thông tin Linh Chi và Lâm Vinh Hải chia tay, nghi án Lý Phương Châu ngoại tình với bạn của chồng cũ trước khi ly hôn lại bị đưa ra bàn tán.

Cô tố Lý Phương Châu không đáng thương như mọi người thường nghĩ. Theo Triệu Vân, vợ cũ Lâm Vinh Hải không chỉ ngoại tình với bạn thân của chồng mà còn bóc lột sức lao động của chồng.

Ngay lập tức Lý Phương Châu đã đăng dòng trạng thái thể hiện rõ thái độ của mình khi bị kéo vào chuyện tình cảm của chồng cũ. Đồng thời người đẹp cũng mạnh mẽ đáp trả về tin đồn ngoại tình.

Lý Phương châu cho biết, bản thân cô vô cùng khó chịu khi nhận được quá nhiều câu hỏi và liên tục bị làm phiền về việc không liên quan đến mình. Thậm chí có người còn tag tên cô vào bài báo nói về Lâm Vinh Hải và Linh Chi hay theo dõi thông tin về chuyện của nam vũ công rồi mách lại.

Lý Phương Châu tỏ ra bức xúc khi bị lôi vào chuyện của Lâm Vinh Hải và bạn gái dù không còn liên quan gì đến nhau.

Người đẹp chia sẻ, cô và chồng cũ giờ ai cũng có cuộc sống riêng và cả hai đều tôn trọng cuộc sống cá nhân của nhau. Lý Phương Châu cũng nói thêm, chuyện tình cảm của Hải và Chi là chuyện cá nhân của cả hai, cô không không tâm và cũng không ý kiến nên mong dư luận tôn trọng và đừng đặt câu hỏi hay làm phiền cuộc sống riêng của mình.

Ngoài ra, vợ cũ Lâm Vinh Hải cũng giải thích về bộ ảnh sexy mới được cho là để chọc tức Linh Chi và đáp trả chồng cũ khi biết cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Cô khẳng định, bộ ảnh nóng bỏng này đã chụp cách đây nhiều ngày trước khi thông tin Linh Chi và Lâm Vinh Hải chia tay bị lan truyền. Đặc biệt, Lý Phương Châu cho biết đây chỉ là sự trùng hợp và cô không hề ám chỉ bất cứ điều gì ở bộ ảnh này và cô chụp ảnh chỉ vì bản thân thích.

Người đẹp cũng thẳng thắn đáp trả thông tin khi bị tố ngoại tình với bạn thân của Lâm Vinh Hải: Cô cho biết, hiện tại cô đã là người độc thân, do đó muốn đi với ai hay tìm hiểu một người nào đó là chuyện cá nhân của cô. Người đẹp cũng nhấn mạnh, cô không có ý định giữ "bài phong trinh tiết" đến cuối đời.

Cuối cùng vợ cũ Lâm Vinh Hải nói mình không có nhu cầu giải thích và cũng không có ý định giải thích trước những tin đồn ngoại tình. Đặc biệt, người đẹp cho đó chỉ là thông tin tào lao và không muốn quan tâm.

Trong một bình luận trên trang cá nhân, Lý Phương Châu cũng không ngần ngại trả lời “không có thời gian đi giải thích cho từng người và giải thích những tin tào lao”.