Đăng bằng chứng tố cáo vợ cũ của Lâm Vinh Hải từng ngoại tình trước khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ nhưng nữ dancer Triệu Vân lại bị nhiều người bóc mẽ tình yêu thầm kín của cô dành cho nam vũ công.

Hôm 16/8, nữ dancer Triệu Vân đăng tải 1 status dài trên trang cá nhân tố cáo vợ cũ của Lâm Vinh Hải từng ngoại tình với Hiền Sến. Bên cạnh lời cố cáo, cô còn tung ra nhiều bằng chứng để khẳng định Lý Phương Châu không chung thủy khi vẫn còn là vợ của Lâm Vinh Hải.

Tuy nhiên, ngay sau đó nhiều fan hâm mộ đã đồng loạt đưa ra bình luận phản bác lại lời tố cáo của nữ dancer. Nhiều khán giả cho rằng, Triệu Vân vì có tình cảm đặc biệt với chồng cũ của Lý Phương Châu nên mới hành động như vậy.

Thâm chí, nhiều người biết rõ về Triệu Vân còn tố cáo nữ dancer này là người xấu tính số 1 khi thường xuyên nói xấu bạn bè. Họ còn cho rằng, trước đó cô cũng từng dùng nhiều thủ đoạn để có được Lâm Vinh Hải nhưng bất thành. Vì yêu Lâm Vinh Hải nên cô không chỉ tức giận Lý Phương Châu mà còn không mấy thiện cảm với Linh Chi, bạn gái mới của anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-to-cao-ly-phuong-chau-ngoai-tinh-tung-yeu-lam-vinh-hai-dam-duoi-227129.html