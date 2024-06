Ngọc Trinh khó có thai tự nhiên, bật khóc vì muốn được làm mẹ, dọn sẵn phòng cho con trong căn biệt thự 60 tỷ

Nữ người mẫu cho biết làm IVF tìm con là hành trình gian nan

Vào tháng 9/2023, Ngọc Trinh bắt đầu trữ trứng để có thể thực hiện phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm). "Nữ hoàng nội y" đã trữ được 6 trứng nhưng thời điểm đó đang có nhiều kế hoạch công việc bận rộn nên chưa sẵn sàng thực hiện kế hoạch. Cô chia sẻ mong muốn có thiên thần nhỏ trong tương lai nên đã thực hiện phương pháp IVF.

Ngọc Trinh có kế hoạch hút trứng ba lần để gom khoảng 20 trứng trữ đông cho yên tâm vì lúc làm thụ tinh ống nghiệm có xác suất phôi bị hư. Cô nói chưa tưởng tượng sau này làm mẹ sẽ thế nào, cũng chưa quyết định thời điểm chính xác để đón nhận một thiên thần là máu mủ của mình. Dù vậy, cô luôn nghĩ nhất định mình phải có một đứa con nên chủ động đi hút, trữ đông trứng để dành.

Cô đã xây sẵn phòng cho những đứa con tương lai trong căn biệt thự của mình

Ngọc Trinh cho biết cô yêu trẻ nhỏ, hiện có 11 cháu và đang nuôi dưỡng con của anh ruột, chăm chút như con đẻ. Dù vậy, nữ người mẫu vẫn ao ước có ngày được lên chức mẹ, có những đứa con do chính mình sinh ra. Cô từng thổ lộ hy vọng có một cặp song sinh một trai, một gái.

Ngọc Trinh hết lòng yêu thương, chăm sóc bé He (con gái của anh trai) như con ruột

Trong vlog chia sẻ về căn biệt thự, Ngọc Trinh từng tiết lộ bản thân đã chuẩn bị phòng sẵn sàng cho các con. Khi nhận nuôi bé He - con gái của anh trai, Ngọc Trinh từng cho biết: "Đến khi tôi nuôi He - đứa cháu thứ 12 của tôi thì tôi bắt đầu yêu con nít hơn, cảm giác nuôi dạy 1 mầm non và thấy nó phát triển, lớn lên từng ngày đã lắm. Bản thân tôi đã 34 tuổi rồi nên khả năng sinh con tự nhiên rất khó, tôi nhận ra phải làm phương pháp IVF ngay và liền. Tại vì nếu không làm tôi sợ sẽ mất đi thiên chức làm mẹ".