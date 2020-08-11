Ngọc Trinh gây sốc khi tuyên bố: ‘Đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý’

Hậu trường 11/08/2020 14:29

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình, “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh bất ngờ gây tranh cãi khi chia sẻ quan điểm về đàn ông thích sống ảo.

Là ngôi sao nổi tiếng của Vbiz nhưng Ngọc Trinh chỉ chăm dự sự kiện và đóng phim chứ chẳng mấy mặn mà với các chương trình giải trí. Chia sẻ về lý do hiếm khi xuất hiện trên sóng truyền hình, người đẹp Trà Vinh cho biết cô không giỏi kiến thức nên rất ngại khi phải trả lời các câu hỏi: “Hồi xưa đi học không giỏi, chỉ giỏi Văn với Thể dục thôi nên trả lời sợ lộ dốt, chơi vận động thì được”.

Thế nhưng mới đây, “nữ hoàng nội y” khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện cùng cô bạn thân Diệu Nhi trên một chương trình truyền hình. Ngọc Trinh hoàn toàn không bị “khớp” trước khán giả mà trái lại còn vô cùng hoạt ngôn và vui vẻ.

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Ngọc Trinh lộng lẫy tham gia gameshow truyền hình - Ảnh: Internet

Thế nhưng, cô nàng cũng gây không ít tranh cãi khi bày tỏ quan điểm trước câu hỏi: “Đàn ông sống ảo có yếu sinh lý?”. Theo đó, “nữ hoàng nội y” khẳng định: “Tôi thừa nhận đàn ông thích sống ảo là yếu sinh lý, họ mặc cảm với chuyện đó, họ sợ bị người ngoài đánh giá nên họ càng sống ảo, càng thích thể hiện body để che đậy cái yếu sinh lý của họ”.

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Phát ngôn về đàn ông thích sống ảo của Ngọc Trinh gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Câu trả lời của Ngọc Trinh đã khiến Liên Bỉnh Phát phải lên tiếng phản đối. Theo nam diễn viên, việc sống ảo hay thích khoe cơ thể không nói lên điều gì cả: “Nói như vậy hoàn toàn sai. Nếu yếu sinh lý không ai dám ló đầu ra sống ảo hết”.

Hiện tại, phát ngôn của “nữ hoàng nội y” vẫn đang là đề tài khiến dư luận đưa ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

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