Bộ ảnh đầy ướt át của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên trang Instagram cá nhân đang khiến người hâm mộ bấn loạn.
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Được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” sở hữu body nóng bỏng, Ngọc Trinh luôn biết cách tận dụng những bộ cánh hở bạo để khoe triệt để lợi thế hình thể.
Mới đây, người đẹp Trà Vinh tiếp tục “đốt mắt” khán giả với bộ ảnh mới trên trang Instagram cá nhân.
Qua những hình ảnh đăng tải, Ngọc Trinh diện váy lưới xuyên thấu, vô tư “thả rông” tạo dáng gợi cảm ở bãi biển. Đặc biệt, khoảnh khắc người đẹp lộ nhũ hoa trước ống kính máy ảnh khiến dân tình không khỏi “ngượng chín mặt”.
Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi sắc vóc của Ngọc Trinh: “Bức cuối đẹp dã man”, “Xuất sắc chị ơi”, “Đẹp quá à”, “Đỉnh cao nhan sắc chị ơi”, “Trời ơi, nhìn chị Trinh thần thái dễ sợ”, “Tỉ lệ cơ thể chị đẹp xuất sắc chị ơi”, “Quyến rũ quá”…
Tuy nhiên bên cạnh đó, không ít cư dân mạng lại cảm thấy nhức mắt trước việc cô “lộ hàng” trước ống kính.
Trước đó không lâu, Ngọc Trinh từng khiến người hâm mộ lo lắng khi để lộ cơ thể gầy gò, thiếu sức sống trong những bức ảnh chụp lén. Thậm chí, vòng 1 và vòng 3 của cô gần như “bốc hơi”. Tuy nhiên hiện tại, “gà cưng” Khắc Tiệp đã tăng cân hơn trước, vóc dáng cũng nuột nà và đầy đặn hơn.