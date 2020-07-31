Hiếm hoi khoe ảnh chụp cùng gia đình, chị ruột Ngọc Trinh ‘dìm’ luôn em gái nhờ vòng 1 o ép đến nghẹt thở

Hậu trường 31/07/2020 11:55

Nhan sắc nóng bỏng của chị gái Ngọc Trinh nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Bích - chị gái Ngọc Trinh bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh chụp cùng gia đình đến người hâm mộ. Theo đó, sau khoảng thời gian dài bận rộn với công việc kinh doanh, gia đình cô mới có dịp tụ họp tại biệt thự của “nữ hoàng nội y” và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.

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Ngọc Trinh giản dị khi chụp ảnh cùng gia đình - Ảnh: FB
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Khoảnh khắc đọ sắc của chị em nhà Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng – Ảnh: FB

Qua hình ảnh chia sẻ, Ngọc Trinh ăn mặc khá thoải mái khi ở nhà, cột tóc gọn gàng để vừa chơi vừa trông các cháu. Hình ảnh này của người đẹp Trà Vinh khiến nhiều người thích thú vì đây là lần hiếm hoi cô đi bơi mà không diện bikini.

Trong khi đó, chị gái Ngọc Trinh lại diện áo hai dây o ép vòng 1 gợi cảm “đốt mắt” khán giả. Có lẽ vì vậy mà khi đứng chung một khung hình với em gái, Ngọc Bích lấn át hoàn toàn.

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Ngọc Trinh hoàn toàn lu mờ trước chị gái - Ảnh: FB

Được biết, Ngọc Bích năm nay đã 36 tuổi và trải qua 3 lần sinh nở nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng thon gọn như thiếu nữ. Dù không tham gia showbiz nhưng cuộc sống sang chảnh của cô trên mạng xã hội luôn được công chúng quan tâm.

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Nhan sắc xinh đẹp và gợi cảm của chị gái Ngọc Trinh – Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ để lại nhiều bình luận trầm trồ, xuýt xoa với nhan sắc cực phẩm của gia đình Ngọc Trinh.

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Từ khóa:   chị gái Ngọc Trinh gia đình Ngọc Trinh nữ hoàng nội y

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