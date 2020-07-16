Bị chê vừa gầy vừa lép, Ngọc Trinh khoe luôn ảnh chụp cận cảnh đôi gò bồng đảo, lộ rãnh ngực sâu hun hút

Hậu trường 16/07/2020 14:22

Loạt ảnh mới nhất của “nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh trên Instagram đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng vì quá nóng bỏng.

Được mệnh danh là “nữ hoàng nội y” của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn biết cách khoe triệt để lợi thế hình thể trong những bộ ảnh táo bạo.

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây, vì giảm cân quá đà nên nữ người mẫu không ít lần để lộ hình ảnh gầy gò, thiếu sức sống. Thậm chí, những khoảnh khắc diện bikini của Ngọc Trinh cũng bị chê kém sắc với vòng 1 lép xẹp và phần ngực xương xẩu.

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Ngọc Trinh để lộ cơ thể gầy gò vì giảm cân quá đà - Ảnh: FB

Trước những ồn ào này, “nữ hoàng nội y” cho biết rất hài lòng với vóc dáng hiện tại và vẫn tự tin diện đủ kiểu trang phục khoe dáng.

Mới đây, Ngọc Trinh đã có màn đáp trả cực khôn khéo khi bị nói vòng 1 “không cánh mà bay”. Cụ thể, người đẹp đã đăng tải loạt ảnh chụp cận đôi gò bồng đảo đầy đặn, căng tràn lên trang Instagram cá nhân để gián tiếp phủ nhận chuyện body xuống cấp vì giảm cân.

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Ngọc Trinh ‘bịt miệng’ những người chê bai vòng 1 của cô bằng loạt ảnh nóng bỏng – Ảnh: IG

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Ở tư thế khom lưng, người đẹp phô diễn vòng một căng tràn ‘đốt mắt’ khán giả - Ảnh: IG

Dưới bài đăng, người hâm mộ dành nhiều lời khen ngợi cho vóc dáng nóng bỏng cùng nhan sắc thăng hạng của Ngọc Trinh: “Chị Trinh càng ngày càng đẹp”, “Chị ơi em bị chết chìm trong vẻ đẹp này rồi”, “Trời ơi người mẫu đẹp gái quá đi thôi”, “Mê chị quá cơ”, “Chị ăn gì mà ốm vậy”... Bên cạnh đó, một số cư dân mạng vẫn hy vọng cô nàng sẽ tăng thêm cân để có da có thịt hơn.

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Gu ăn uống của Ngọc Trinh luôn khiến dân tình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

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