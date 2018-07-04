Ngọc Lan mách bí kíp nhận biết đàn ông yêu thật lòng, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay

Hậu trường 04/07/2018 16:22

Diễn viên Ngọc Lan khuyên chị em không nên nghe lời đường mật hay những hành động lãng mạn của đàn ông mà phải nhìn vào điểm này.

Mới đây, trên trang fanpage chính thức của mình, Ngọc Lan gây chú ý khi chia sẻ với chị em bí quyết nhận biết đàn ông yêu thật lòng hay không. Bà xã Thanh Bình khuyên chị em đừng tin vào lời đường mật, những hành động lãng mạn người ấy làm. Một người đàn ông yêu thật lòng thì những lúc bất hòa trong tình yêu, anh ta sẽ chịu nhẫn nhịn và hi sinh để giữ lấy người mình yêu.

Ngọc Lan mách bí kíp nhận biết đàn ông yêu thật lòng, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay - Ảnh 1
Ngọc Lan cho rằng không thể biết người đàn ông yêu thật lòng hay không khi chỉ nhìn qua những hành động lãng mạn - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan viết: “Làm sao để biết được một người có yêu bạn hay không? Đừng nghe những lời nói đường mật của anh ấy, cũng đừng nhìn vào những việc lãng mạn anh ấy làm. Khi tình yêu cuồng nhiệt qua đi, hai người sẽ gặp phải mâu thuẫn, những điều phiền muộn trong cuộc sống sẽ khiến hai người cãi nhau. Vào lúc đó, một người đàn ông chịu nhường nhịn bạn mới chính là người yêu bạn. Bởi vì, tình yêu đòi hỏi sự nhẫn nhịn hy sinh. Chấp nhận để bản thân chịu ấm ức, lý do duy nhất, chỉ có thể là đã yêu thương sâu đậm đối phương”.

Ngọc Lan mách bí kíp nhận biết đàn ông yêu thật lòng, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay - Ảnh 2
Người yêu bạn thật lòng luôn chấp nhận ấm ức để giữ lấy người mình yêu - Ảnh: FBNV

Có lẽ đây chính là cách giúp Ngọc Lan tìm ra người đàn ông yêu mình thực sự và giúp cô sở hữu tổ ấm hạnh phúc trọn vẹn như hiện tại. Bên dưới bài viết, nhiều chị em cũng đồng quan điểm với Ngọc Lan.

Ngọc Lan mách bí kíp nhận biết đàn ông yêu thật lòng, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay - Ảnh 3
Bài viết nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan mách bí kíp nhận biết đàn ông yêu thật lòng, chị em chia sẻ rần rần vì quá hay - Ảnh 4
Tổ ấm đáng mơ ước hiện tại của Ngọc Lan và Thanh Bình - Ảnh: FBNV

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"Kiều nữ" Ngọc Lan khiến chị em ngưỡng mộ khi được chồng thương yêu chiều chuộng hết mực. Thanh Bình sẵn sàng xắn tay áo phụ giúp vợ từ việc nhà đến chăm sóc con.

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