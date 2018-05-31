Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Ngọc Lan khiến bất ngờ viết tâm thư gửi đến con trai đầu lòng. “Kiều nữ” trăn trở liệu lớn lên con có đủ mạnh mẽ và vững vàng trên đường đời khi không có mẹ bên cạnh chở che.

Ngọc Lan tâm sự, con trai chính là lý tưởng sống của cô - Ảnh: FBNV

"Đêm ở Busan, không ngủ được leo ra nhìn con ngủ rồi tự cười. Sao con đáng yêu thế rồi lòng chợt quặn lại khi nghĩ đến tương lai, sau này khi con lớn lên, rời xa vòng tay mẹ rồi con đi có vững không? Con đường con đi có an toàn không? Con có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách của cuộc đời không? Con hãy cố gắng con nhé, không cần làm điều tốt đâu, chỉ cần con làm điều đúng thôi. Mẹ sinh con ra với 1 hoài bão rằng tương lai con sẽ hạnh phúc. Nên sau này hãy hạnh phúc con nhé. Đừng phí phạm tuổi trẻ, đừng sống sai con nhé. Đúng thì sẽ hạnh phúc.