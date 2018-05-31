Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...'

Hậu trường 31/05/2018 14:46

Trước những lời tâm huyết mà “Kiều nữ” Ngọc Lan gửi đến con trai đầu lòng, diễn viên Kiều Minh Tuấn đã để lại bình luận.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Ngọc Lan khiến bất ngờ viết tâm thư gửi đến con trai đầu lòng. “Kiều nữ” trăn trở liệu lớn lên con có đủ mạnh mẽ và vững vàng trên đường đời khi không có mẹ bên cạnh chở che.

Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...' - Ảnh 1
Ngọc Lan tâm sự, con trai chính là lý tưởng sống của cô - Ảnh: FBNV

"Đêm ở Busan, không ngủ được leo ra nhìn con ngủ rồi tự cười. Sao con đáng yêu thế rồi lòng chợt quặn lại khi nghĩ đến tương lai, sau này khi con lớn lên, rời xa vòng tay mẹ rồi con đi có vững không? Con đường con đi có an toàn không? Con có đủ sức mạnh để vượt qua thử thách của cuộc đời không? Con hãy cố gắng con nhé, không cần làm điều tốt đâu, chỉ cần con làm điều đúng thôi. Mẹ sinh con ra với 1 hoài bão rằng tương lai con sẽ hạnh phúc. Nên sau này hãy hạnh phúc con nhé. Đừng phí phạm tuổi trẻ, đừng sống sai con nhé. Đúng thì sẽ hạnh phúc.

Mẹ yêu con. Con là lý tưởng của mẹ”, Ngọc Lan tâm sự.

Dòng trạng thái đã chạm đến trái tim của những bậc làm cha, làm mẹ. Bên dưới bài viết, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với suy nghĩ của Ngọc Lan.

Đặc biệt, diễn viên Kiều Minh Tuấn cũng bất ngờ để lại lời nhắn. Anh mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bé Phôi: "Thương! Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại khi còn trẻ để rồi sẽ đúng đắn và hạnh phúc hơn”.

Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...' - Ảnh 2
Dưới bài viết, Kiều Minh Tuấn để lại bình luận ý nghĩa - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...' - Ảnh 3
Hiện tại, Ngọc Lan đang ở Hàn Quốc cùng ông xã và con trai - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...' - Ảnh 4
Cả gia đình cùng lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan gửi lời yêu thương đến con trai, Kiều Minh Tuấn vào phán: 'Mong con gặp nhiều trắc trở, khổ sở và thất bại...' - Ảnh 5
Tổ ấm tràn ngập tiếng cười của Ngọc Lan làm nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan, Thanh Bình cùng con trai lên đường sang Hàn Quốc quay hình cho SBS

Ngọc Lan, Thanh Bình cùng con trai lên đường sang Hàn Quốc quay hình cho SBS

Gia đình nữ diễn viên Ngọc Lan lên đường sang Hàn Quốc ghi hình cho chương trình “Con đến từ hành tinh nào”.

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