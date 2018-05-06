Ngọc Lan mừng ‘rớt nước mắt’ vì lần đầu phát hiện con trai có điểm đặc biệt giống mình

Lần đầu phát hiện con trai đầu lòng có điểm giống mình, “Kiều nữ” Ngọc Lan vỡ òa vì hạnh phúc.

Sau khi về chung một nhà, Ngọc Lan và Thanh Bình luôn dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm của mình. Đặc biệt, quý tử đầu lòng chào đời khiến cả hai càng phải cố gắng dung hòa mối quan hệ giúp hôn nhân thêm hạnh phúc.

Mới đây, bà mẹ trẻ bất ngờ đăng dòng trạng thái hài hước khiến người hâm mộ không khỏi phì cười với sự 'trẻ con' của mình. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan vừa chia sẻ hình ảnh mặt 'xấu' của mình và con trai Phôi kèm dòng chú thích hài hước: “Bữa giờ mới thấy ảnh có điểm giống mình. Mừng muốn rớt nước mắt".



Ngọc Lan hài hước chia sẻ khoảnh khắc cực giống giữa mình và con trai - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái của nữ diễn viên khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, không ít người còn để lại bình luận so sánh điểm giống nhau của hai mẹ con.

Dưới bài viết, nhiều dân mạng của thích thú để lại bình luận: 'Ngoài cái miệng khóc giống mẹ, còn tất cả đều giống ba hả?' - Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc đáng yêu của con trai được Ngọc Lan công khai trước đó không lâu - Ảnh: FBNV

Tổ ấm hạnh phúc của Ngọc Lan và Thanh Bình - Ảnh: FBNV

Thanh Bình - Ngọc Lan bất ngờ tung ảnh cưới, nghi âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm chung sống Hình ảnh vừa được chia sẻ trên trang cá nhân của vợ chồng Ngọc Lan và Thanh Bình khiến không ít người cho rằng cặp đôi đã âm thầm tổ chức hôn lễ sau 2 năm đính hôn.

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