Ngọc Lan mừng ‘rớt nước mắt’ vì lần đầu phát hiện con trai có điểm đặc biệt giống mình

Lần đầu phát hiện con trai đầu lòng có điểm giống mình, “Kiều nữ” Ngọc Lan vỡ òa vì hạnh phúc.
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Sau khi về chung một nhà, Ngọc Lan và Thanh Bình luôn dành nhiều thời gian để vun vén cho tổ ấm của mình. Đặc biệt, quý tử đầu lòng chào đời khiến cả hai càng phải cố gắng dung hòa mối quan hệ giúp hôn nhân thêm hạnh phúc.
Mới đây, bà mẹ trẻ bất ngờ đăng dòng trạng thái hài hước khiến người hâm mộ không khỏi phì cười với sự 'trẻ con' của mình. Trên trang Facebook cá nhân, Ngọc Lan vừa chia sẻ hình ảnh mặt 'xấu' của mình và con trai Phôi kèm dòng chú thích hài hước: “Bữa giờ mới thấy ảnh có điểm giống mình. Mừng muốn rớt nước mắt".
Dòng trạng thái của nữ diễn viên khiến nhiều người thích thú. Đặc biệt, không ít người còn để lại bình luận so sánh điểm giống nhau của hai mẹ con.